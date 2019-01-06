ABD Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Sweeney istifa etti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Özel Kalem Müdürü Kevin Sweeney'in görevinden istifa ettiği bildirildi.

Pentagon, Sweeney'in istifasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İstifanın sebebine ilişkin detay verilmeyen açıklamada, geçen yıl eski Savunma Bakanı Jim Mattis'in altında özel kalem müdürlüğü görevine atanan Sweeney'in özel sektöre geçeceği belirtildi.

Sweeney ise yaptığı yazılı açıklamada, özel sektöre geçmek için doğru bir zaman olduğunu belirtti ve istifa ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinden bu yana istifa eden üçüncü üst dizey Pentagon yetkilisi olan Sweeney, istifa mektubunda iş arkadaşlarıyla birlikte görevde bulunmanın bir onur olduğunu söylerken Başkan Trump’tan bahsetmedi.

Sweeney, geçen hafta, uzun zamandır hakkında altındaki personele kötü muameleleri dolayısıyla idari soruşturmaya konu olan Pentagon sözcüsü Dana White'ın görevinden alınmasıyla Mattis'in ardından Pentagon'dan ayrılan ikinci üst rütbeli personel oldu. (HABER MERKEZİ)