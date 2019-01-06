Ayvalık’ta yerel seçim için forum yapıldı

Balıkesir’de Ayvalık Demokrasi Platformu’nun Orhan Peker Sanat Galerisi’nde “Nasıl bir yerel yönetim istiyoruz ve bunu nasıl örgütleriz” başlığıyla forum gerçekleştirildi.

Kurum temsilcilerinin yanı sıra, emek ve meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, muhtarların da davetli olduğu foruma yoğun ilgi gösterildi. Ayvalık’ın birçok mahallesinden gelen katılımcıların yanı sıra, birçok siyasi partiden de katılımcılar forumda bir araya geldi. Forumun neden yapıldığı anlatılırken, Ayvalık’ın tarihine ilişkin bir bilgilendirme yapıldı.

Fotoğraf: Evrensel

Platform, yerel seçimler yaklaşırken, kentin sorunlarını orada yaşayanların ortaya koymasının ve çözüm önerilerinin dile getirilmesi kadar bu önerilerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak mekanizmaların, örgütlülükleri nasıl kurulup geliştirileceğini tartışmaya açtı.

Forumun ikinci bölümünde yereldeki sorunlara işaret edilerek, seçim üzerinden yapılmak istenen dayatmalara vurgu yapıldı. Buna karşı farklılıklarla birlikte gelecek için mücadele edilmesi gerektiği belirtildi. Oturumda çözüm önerilerine dair söz alan katılımcılar, katılımcı belediye için halk örgütlenmesinin önemine vurgu yaptı. Bir kent inisiyatifi ile birlikte mahalle meclislerinin oluşturulması ve kentin yönetimine aktif katılımlarının sağlanması için somut adımlar atılması konusunda ortaklaşıldı. (BalıkesirEVRENSEL)