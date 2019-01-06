HDP milletvekillerine ve yöneticilerine tehdit mesajları geldi

Üst düzey yöneticilerine tehdit mesajları geldiğini belirten HDP Hukuk Komisyonu Üyesi Ayşe Acar Başaran, “Bir parti üyemizin tırnağı dahi kanarsa bunun sorumlusu AKP’dir” dedi.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) milletvekilleri, belediye başkan adaylarına, merkez yürütme kurulu üyeleri ve parti meclisi üyelerine 3 Ocak’ta tehdit mailleri gönderildi. “İntikam Timi” imzalı gönderilen maillerde, “Bu ülke sahipsiz değildir”, “Son bir defa uyarıyoruz aksi takdirde olacaklardan sorumlu değiliz”, “Her şeyin bedeli ağır olacak bunu unutmayın”, “Her şeyden öte geçmişin hesabını soracağız! O kazdığınız hendeklere gömeceğiz sizleri, çember daralıyor” gibi ifadelerinin yanı sıra küfür ve hakaretler içeren ifadeler kullanıldı. Üst düzey parti yöneticilerine kadar maillerin gelmesi sonrası HDP’nin hukuk komisyonu yasal işlem başlatmak amacıyla harekete geçti.

HDP Hukuk Komisyonu Üyesi ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran Mezopotamya Ajansı’ndan Metin Yoksu ‘ya konuştu.

‘FARKLI ORGANİZASYONLARIN HAZIRLIĞI’

Başaran, “Bu kadar kutuplaştırılmış bir toplumda bu tehditleri dikkate alıyoruz” diyerek, yasal işlemlere başladıklarını söyledi. Maillerin kendilerine sorumluluk atfedilen bir grup tarafından gönderilmiş olabileceğine dikkat çeken Başaran, “Partimize ve çalışanlarımıza dönük her seçim öncesi hedef gösterilme ve linç edilme politikası uygulandı. Kutuplaştırıcı siyaset dilini gördüğümüz ise bu belli bir grubun işi olabileceği gibi farklı organizasyonların hazırlığı da olabilir” diye değerlendirdi.

‘YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ’

1990'lı yıllarda parlamenterlere dönük saldırıların olduğu hatırlatmasında bulunan Başaran, “Türkiye’de çok daha vahim şeyleri gördük. Siyasilere dönük suikastların olduğu zamanlara da şahit olduk. Bu yüzden bu tehditlerden korkmuyoruz, siyasetimizi yapmaya devam edeceğiz ve beraberinde tedbirlerimizi alıp tüm yasal yollara da başvuracağız” diye belirtti.

‘YASAL KARŞILIĞI OLMALIDIR’

Demokratik hukuk devletlerinde milyonların oyunu almış bir partiye yapılacak bir tehdidin yasal olarak en ağır şekilde yargılanıp gerekli cezanın verilmesi gerektiğini ifade eden Başaran, “Milyonların oyunu alan bir partiye yapılan tehditlerin yasal bir karşılığı olmalıdır. Biz yasal başvurularımızı yapacağız, fakat devlet nasıl bir duruş sergileyeceği önemlidir. Bunlarla ilgili soruşturma mı açılacak yoksa iktidar tarafından milliyetçiliği topluma körüklemeye devam mı edecek?” diye sordu.

Partilerinin her seçim öncesinde hedef gösterildiğini vurgulayan Başaran, “AKP’nin belli bir politikası var. Halka partimizin zorla oy topluyor algısı yaratacak argümanları kullanarak bir algı yaratıyor. Bu psikolojik olarak da kanıtlanmış bir şeydir. AKP kendi yaptıklarını bizim üzerimizde tanımlama ruh hali içindedir. AKP tüm zor aygıtları ile toplumdaki en küçük biriminden en üst birimine kadar toplumun tercihlerini değiştirme noktasında hareket ediyor. Polisi, askeri, valisi ile bunları yapıyor. Binlerce partilimizin tutuklu olması, yüzü aşkın belediyeye kayyım atanmış olması, milletvekillerinin tutuklu olması eş başkanlarının da tutuklanması zor aygıtının kullanıldığının net göstergesidir” dedi.

‘SORUMLU AKP’DİR’

İktidarın nefreti körükleyen bir dille hareket ettiğini ve bununla da seçim politikasını şekillendirdiğini sözlerine ekleyen Başaran, şunları söyledi: “Şunu hatırlatmakta fayda var. HDP Türkiye’nin üçüncü, ana muhalefetin ise ikinci büyük partisidir. HDP olmadan Türkiye’nin demokratikleşmesi düşünülemez. Demokratik siyasetin önü açılacak deniliyorsa HDP Türkiye açısından bir şanstır. Bu tehditler bizi çalışmalarımızdan alı koymuyor, aksine yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Tüm bunları söylerken şunu bir kez daha vurgulayalım. Herhangi bir çalışanımızın tırnağı dahi kanasa bunun sorumlusu AKP’dir.” (HABER MERKEZİ)