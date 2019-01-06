Enerji Bakanlığı, 5 yılda 31 kişiyi sınavsız memur yaptı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son 5 yıl içinde bakanlıklarına bağlı merkez teşkilat bünyesinde 31 kişinin istisnai memur kadrosuna atandığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu kurumlarına sınavsız memur atama yöntemlerinden biri olan istisnai atama uygulamasını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Ömer Fethi Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, “Bakanlığınız ve bakanlığınıza bağlı, ilgili kurum ve kuruluşlara son 5 yılda istisnai kadro aracılığıyla ve sınavsız olarak kaç kişi alınmıştır? Bakanlığınız ve bakanlığınıza bağlı, ilgili kurum ve kuruluşlara istisnai kadro aracılığıyla ve sınavsız olarak alınanlardan halen kaç tanesi aynı görevi yürütmektedir? Bakanlığınız ve bakanlığınıza bağlı, ilgili kurum ve kuruluşlara istisnai kadro aracılığıyla ve sınavsız olarak alınanlardan kaçı memur olarak atanmış ve başka birimlerde görevlendirilmiştir?” şeklinde sorular yöneltti.

Önergeyi yanıtlayan Bakan Fatih Dönmez, 2013-2018 yıllara arasında bakanlıklarına bağlı merkez teşkilatı bünyesinde istisnai memur kadrolarına 31 atamanın yapıldığını bildirdi.

Bakan Dönmez, bunların 12’sinin aynı görevlerine devam ettiğini belirterek, “Bakanlığımız bağlı, ilgili kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununda sayılan istisnai memur kadroları bulunmamaktadır” dedi.

İSTİSNAİ KADRO!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sınavsız bir şekilde memur ataması olarak bilinen istisnai kadro atamalarının hakkaniyetli olmasının önemine dikkat çekti. Çok kurumda süren uygulamanın gereklilik ve zorunlu ihtiyaç halinde kullanılmasının doğal görülebileceğini söyleyen Gürer, “Ancak bu yolun süreklilik halini alması memurluk bekleyen binlerce insanı mağdur edecek. İktidar yanlısının sınavsız bir şekilde memur yapıldığı iddialarına yol açan bu gibi uygulamalarda azami dikkat gereklidir. Bakan açıklamasında ifade ettiği gibi 31 kişi bu yolla memur olmuş ama 12’si dışında diğerleri kadro değişikliğine gitmiş, yarıdan fazlası amaçlanan yerde kalmıyor” dedi. (HABER MERKEZİ)