Macaristan'da 'köle yasası'na karşı grev hazırlığı

Macaristan’da Viktor Orban hükümetinin işçi düşmanı yasa değişikliklerine karşı 2018'in sonunda başlayan eylemler devam ediyor.

12 Aralık günü mecliste kabul edilen yasa değişikliğiyle yıllık zorunlu fazla mesaileri 400 saate çıkaran hükümet, sermayenin vergi yükünü hafifletirken emekçilerin vergi yükünü artırdı.

"Köle yasası" olarak adlandırılan "fazla mesai" yasasını protesto etmek için Budapeşte'deki Kahramanlar Meydanı'nda toplanan binlerce kişi parlamento binasının bulunduğu Kossuth Meydanı'na yürüdü.

Burda konuşan Macar Sendikalar Birliği Başkanı Laszlo Kordas, Başbakan Viktor Orban'a taleplerinin bulunduğu bir liste vereceklerini ve kendisinden 5 gün içinde müzakere kurulu oluşturmasını isteyeceklerini söyledi.

GREV HAZIRLIĞI

Taleplerinin kabul edilmemesi durumunda ise 19 Ocak'ta ülke genelinde grev ilan edeceklerini belirten Kordas, ülke genelinde yolları ve köprüleri kapatacaklarını ifade etti.

Ana muhalefet partisi Jobbik Sözcüsü Peter Jakab ise konuşmasında, partisinin "köle yasası"na karşı imza kampanyası başlatacağını ifade etti.

YASADA NELER VAR?

İktidar partisi Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) milletvekilleri tarafından parlamentoya sunulan "köle yasası" geçen yıl 12 Aralık'ta yasalaşmıştı. 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, zorunlu fazla mesailer 250 saatten 400 saate çıkarıldı, tek vergi (flat tax) getirildi, işletme vergileri düşürüldü, sosyal harcamalar ve eğitim harcamaları kesildi.

Yasa fazla mesailerin karşılığının ödenmesi için işverenlere üç sene süre tanıyor. Yani işletme sahibi bir işçiye iki yıl boyunca fazla mesai yaptırıp üçüncü yıl işten atabilir.

Kanunun geri çekilmesi için yapılan eylemlere katılım yoğun olurken, Orban hükümeti yasaya karşı protestoları da şiddetle bastırmak istiyor.

Hükümet yeni kanunla fazla mesai yapmak isteyenlerin önündeki bürokratik engelleri kaldırdıklarını ileri sürerken Başbakan Viktor Orban, “Bu yasa işçilerimiz daha fazla çalışsınlar ve daha fazla para kazansınlar diye değiştirildi. Biz ülkemizi ve işçilerimizi düşünüyoruz, başka kimseyi düşünmüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Orban, “Bundan böyle Türkiye, Çin ve Rusya gibi ülkeleri örnek alacağız” demişti. (DIŞ HABERLER)

‘Kölelik yasası’nın protesto edildiği Macaristan’da neler oluyor?