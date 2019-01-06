Sırbistan'da hükümet karşıtı eylemler 5 haftadır sürüyor

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı eylemler on binlerce kişinin katılımıyla bu hafta da devam etti. Eylemler bu hafta Nis, Kragujevac, Pozega ve Novi Sad şehirlerinde de düzenlendi.

Bu hafta beşincisi düzenlenen eyleme katılan göstericiler, "5 milyondan yalnızca biri", "kanlı gömleklere son", "çalınan emekli maaşlarını geri verin", "ordu ve polis hainliği bırakıp anayasa ve halkın yanında dursun" yazılı dövizler taşıdı.

Fotoğraf: Milos Miskov/AA

Sırbistan Radyo ve Televizyonu (RTS) Genel Müdürü Dragan Bujosevic'in istifasını talep eden eylemciler, RTS'nin, halkı, protestolar konusunda yanlış bilgilendirdiğini, hayatın gerçeklerini yayınlamak yerine Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in "iftiralarına" yer verdiğini belirtti.

Sırp oyuncu Radoslav Milenkovic, burada yaptığı konuşmada, "Sırbistan'da düzenlenen protestoya katılanlar, dünyanın herhangi bir yerinde düzenlenen protestolara katılan sıradan insanlardan daha aptal, daha tembel ve daha hain değildir" dedi.

Fotoğraf: Milos Miskov/AA

NE OLMUŞTU?

Ülkedeki hükümet karşıtı protestolar, beş hafta önce muhalefetteki Sırbistan Solu Genel Başkanı Borko Stefanovic'in saldırıya uğraması nedeniyle başlamıştı. Stefanovic, Krusevac şehrinde yapmayı planladığı konuşma öncesinde başına metal çubukla vurularak yaralanmıştı.

Muhalefet kanadının aralık ayı başında yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi her cumartesi Belgrad'da toplanma kararı almıştı. (AA)