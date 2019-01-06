Dersim’de avlanması yasak olan bir dağ keçisi daha vuruldu

Dersim’in Pülümür ilçesinde avcılar, avlanması yasak olan koruma altındaki dağ keçisini boynundan tüfekle vurdu.

Erzincan sınırındaki Pülümür'ün Mutu köyünde kimlikleri belirsiz kişiler, avlanması yasak olan koruma altındaki dağ keçisini tüfekle vurdu. Boyun bölümüne isabet eden saçmalarla yaralanan dağ keçisini gören asker ve köylüler seferber oldu.

Kaçak avlananlar araçla kaçarken, olay yerindeki kişiler, keçiden gelen kanı durdurmak için boynunu sargı beziyle sardı. Keçi, ilk müdahalenin ardından Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı keçi, tedavi edilmek üzere ameliyata alındı. Kaçak avcıların yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)