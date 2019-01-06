Oyuncu Deniz Çakır hakkında soruşturma başlatıldı
Başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddia edilen Oyuncu Deniz Çakır hakkında soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf: DHA
İstanbul’da bir alışveriş merkezinin kafesinde başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddia edilen Oyuncu Deniz Çakır hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır hakkında, "Hakaret" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmanın, Deniz Çakır'ın hakaret ettiği öne sürülen kadınların şikayeti üzerine başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında kafenin görüntülerinin incelendiği öğrenildi. (DHA)
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