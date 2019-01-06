Cumhurbaşkanlığından NYT'nin 'beyin göçü' haberine yalanlama

New York Times (NYT) gazetesi, "Erdoğan'ın vizyonuna hararetle karşı çıkan Türkler, yeteneklerini ve varlıklarını da alarak, kitleler halinde ülkeyi terk ediyor" başlığı ile haber yayımladı. Habere Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi ve "2017 yılında Türkiye'den göç eden Türk sayısının çeyrek milyonun üzerinde" olduğu iddiasının asılsız olduğu belirtildi, "113 bin 326 kişidir" denildi.

HABERDE NELER VAR?

NYT haberinde , "Ülkenin kuruluşundan bu yana ilk kez, kültür ve iş hayatına yön veren üst sınıf ailelerin Türkiye'yi terk ettiği" belirtildi. Ayrıca çok sayıda kişinin de Yunanistan, Portekiz ve İspanya'dan mülk alma yoluyla göç yolunu kullandığı da kaydedildi.

NYT'nin haberinde, Küresel Varlık Göçü İncelemesi'nin (Global Wealth Migration Review) Türkiye'ye ilişkin verileri de yer aldı. Buna göre 2016 ile 2017 yılları arasında, Türkiye'nin varlıklı diliminin yüzde 12'sine denk gelen, en az 12 bin dolar milyoneri, servetlerini yurt dışına aktardı.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN YALANLAMA: RAKAM 11 BİN 326

Gazetenin haberine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yalanlama geldi. Yapılan haberde "2017 yılında Türkiye'den göç eden Türk sayısının çeyrek milyonun üzerinde" olduğu iddiasının asılsız olduğu belirtildi ve başka rakamlar verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"The New York Times gazetesi internet sitesinde 2 Ocak 2019 tarihinde Carlotta Gall tarafından kaleme alınan, kimi yabancı ve yerli basın organlarında haberi yapılan yazıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri referans gösterilerek, '2017 yılında Türkiye'den göç eden Türk sayısının çeyrek milyonun üzerinde' olduğu iddia edilmiştir. Ancak kamuoyuna açık olan TÜİK verilerine bakıldığında 2017 yılında Türkiye'den göç eden vatandaşlarımızın sayısının yazıda iddia edildiği üzere çeyrek milyonun üzerinde değil, aksine 113 bin 326 kişi olduğu görülmektedir. Bu sayı iddia edilenin yarısından daha azdır. Bununla birlikte Türkiye'ye yurt dışından göç eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısı 101 bin 772 kişidir ve yurt dışına verilen net göç sayısı 11 bin 554 kişidir".

Açıklamada, "The New York Times makalesinde bahsedilen çeyrek milyon ifadesi, yurtdışına göç eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısını değil, yurtdışına göç eden vatandaşlar ve yabancı uyrukluların toplamını ifade etmektedir.

Türkiye'ye geri göç eden vatandaşları ve yabancı uyrukluları içermemektedir. Türkiye İstatistik Kurumu internet sitesinden bu verilere ulaşılabilir. The New York Times'ın bu maddi hatayı ivedilikle düzelteceğinden ve benzeri yayımlar yapan kuruluşların, doğru veriler üzerinden, objektif ve daha özenli habercilik yapacağını ümit ediyoruz" ifadesine yer verildi. (HABER MERKEZİ)