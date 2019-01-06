Avustralya’da küçük uçak düştü: 5 kişi kurtuldu
Avustralya’da boş alana düşen küçük uçaktaki 5 kişi sağ olarak kurtulmayı başardı.
Fotoğraf: Pixabay
Avustralya’nın Melbourne kentindeki Tooradin havalimanı yakınlarındaki boş alana düşen küçük uçaktaki 5 kişi sağ olarak kurtulmayı başardı.
Victoria Acil Servisi’nde yapılan açıklamaya göre, içinde 5 kişinin bulunduğu küçük uçak henüz bilinmeyen bir nedenle Melbourne’un güneydoğusundaki Tooradin havalimanı yakınlarındaki boş bir araziye düştü.
Uçakta bulunan ve kimlikleri açıklanmayan 5 kişinin şans eseri, ciddi yara almadan enkazdan çıkmayı başardıkları duyuruldu.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından muayene edilen kazazedelerin iyi durumda olduğu açıklandı.
Uçağın düşüş nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. (AA)
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