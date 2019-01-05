Erdoğan eski yol arkadaşı Veysel Eroğlu’yu Irak’ta görevlendirdi

Yusuf YAVUZ

AKP hükümetlerinin en uzun süre görevde kalan bakanlarından biri olan eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Kuzey Irak’ın su sorununu çözmekle görevlendirildi. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer verilmeyen Eroğlu’nun adı İstanbul Büyükşehir Belediyesi için gündeme gelmişti. Veysel Eroğlu’nun Irak’ın yeniden yapılanmasında su konusundaki alt yapı sorunlarının çözülmesine yönelik çalışmalar yapması bekleniyor.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı özel temsilcisi olarak Irak’a atandı. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih’in Türkiye ziyaretinin ardından gündeme gelen atama hakkında henüz bir açıklama yapmayan eski bakan Veysel Eroğlu’nun Irak’ın su sorunu çözmesi için görevlendirildiği belirtildi.

‘BU YIL YAĞMUR BOL, BİR KAÇ YIL İÇİNDE SIKINTI ÇÖZÜLÜR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih’le yaptığı görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, “Özel temsilcimle, bu işin başından itibaren içinde olan geçmişteki bakanımı (Veysel Eroğlu) da inşallah Irak’a gönderip orada ilgililerle görüşmeler yapılacaktır. Bu sorun, daha çok su konusunun yönetimiyle ilgili. Burada ciddi sorunlar var. Bunu her şeyden önce bir prensibe bağlayıp, adımlar atılacak olursa ki şu anda bu yıl Irak’ta da yağmur bol, kar var. Dolayısıyla orada hemen altyapısıyla, üstyapısıyla adımlar atılırsa inanıyorum ki bu sıkıntıyı şöyle birkaç yıl içerisinde çözer ve Irak bundan sonra daha rahatlayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

EROĞLU ERDOĞAN’IN 25 YILLIK YOL ARKADAŞI OLARAK BİLİNİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın RP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde 1994’te İSKİ’nin başına getirilen Veysel Eroğlu, 2003 yılında DSİ Genel Müdürü yapıldı. 2007 yılında AKP’den Afyonkarahisar Milletvekili seçilerek Meclise giren Eroğlu, 2007-2011 yılları arasında Çevre ve Orman Bakanı, bu bakanlığın lağvedilmesinin ardından ise yeni oluşturulan Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevini 2018 yılına kadar sürdürdü. Açılış ve temel atma şovlarının yanı sıra seçmene yönelik popülizm üretme konusunda dikkat çeken açıklamalarıyla tanınan Veysel Eroğlu, AKP hükümetleri boyunca koltuğunu en uzun süre koruyan bakan olarak biliniyordu. Bakanlık koltuğundan ayrılmasının ardından yeni bir görev bekleyişi içinde olan Veysel Eroğlu’nun adı bir süre önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için anılmıştı.