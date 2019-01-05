Rasim Ozan Kütahyalı ırkçı ifadeleri nedeniyle hakim karşısına çıkıyor

Beyaz TV'de yayınlanan “Beyaz Futbol” programında Boşnaklar hakkında ırkçı hakaretlerde bulunan Rasim Ozan Kütahyalı hakim karşısına çıkacak.

Medyaradar'da yer alan habere göre, Kütahyalı’nın ırkçı sözleri sonrasında protestolar yapılmış ve Kütahyalı hem Beyaz TV’deki programdan atılmış hem de Sabah gazetesinde yazılarına son verilmişti.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın ırkçı ve belden aşağı sözleri için suç duyurusunda da bulunulmuştu. Suç duyurusu sonrasında Rasim Ozan Kütahyalı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi ve İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Şubat 2019 saat 10.00’a duruşma tarihi verdi.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın sanık olduğu davaya, Bosna Sancak Akademi Kültür ve Tarih Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Recep Salpat, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Kayseri Boşnak Derneği başkanı Sabahattin Bulduk, Avukat Serap Göksu, Güneydoğu gazisi Tarkan Yılgün, sporcu Tuncay Albayrak, Ödemiş Balkan-Boşnak Kültürü Derneği Tuncay Satılmış, CHP’li Vildan Çemşit ve Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık müşteki olarak katılacak. (MEDYA SERVİSİ)