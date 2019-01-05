Ahmet Altan'ın avukatı Ergin Cinmen’den Yeni Şafak'a tekzip

Avukat Ergin Cinmen, Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz’ın tutuklu gazeteci-yazar Ahmet Altan'ın üç yıl önce katıldığı bir programda zamanın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit ettiği yönündeki iddialara ilişkin tekzip gönderdi.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz 28 Aralık 2018 tarihli yazısında, Ahmet Altan'ın üç yıl önce katıldığı bir televizyon programındaki sözlerine atıf yaparak Altan'ın, zamanın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ‘Götürür çöpün kenarında vururlar’ cümlesi ile ‘tehdit ettiği’ni iddia etmişti. Altan'ın avukatı Ergin Cinmen, söz konusu yazının davanın gidişatını etkilemek maksadıyla yazıldığını savunarak Yeni Şafak gazetesine tekzip gönderdiklerini açıkladı. Cinmen, “Yeni Şafak gazetesine, 4 Ocak 2019 tarihinde bir tekzip metni gönderdik. Talebimiz, Ahmet Altan’ın meramını tamamen tersine çevirerek yansıtan, kamuoyunu yanıltan, davanın gidişatını etkileme amacı taşıyan söz konusu yazıdaki ifadeleri tekzip eden metnimizin yayımlanmasıdır. Bu talebe uyulmaması halinde gereken cezai yollara başvuracağımız açıktır” dedi.

'ORTAK TEHDİDE KARŞI SARF EDİLMİŞ BİR CÜMLE'

Bahse konu televizyon programının linkinin de yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Konuşma izlendiğinde görülecektir ki konuşulan konu, zamanın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'rejimimizi Başkanlık rejimi doğrultusunda değiştirdim' şeklinde ki sözleridir. Müvekkilimiz bu konuyu değerlendirirken, eleştirilerde ve uyarılarda bulunmuş, ancak hiçbir şekilde zamanın Başbakanı, bugünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit etmemiştir. Ahmet Altan bu durumun son derecede tehlikeli olduğunu belirttikten sonra; '... Siyaset dışı yollara saptığın anda hukuken yanlış yerlere doğru gidiyorsun. Erdoğan zaten bunu baştan itiraf etti. Fiilen değiştirdim dedi. Fiilen değiştirdim demek ben suç işledim demek ve çok tehlikeli bir laftır. Fiilen sistemi değiştirmek toplumsal hayatın bir parçası haline gelirse, kalkar gücü olan başka biri, mesela ordu, o zaman ben de fiilen değiştirdim der. Toparlar Erdoğan’ı falan, adamlarını, bizim gibileri de götürür, bir çöplüğün kenarında hepimizi vurur' demiştir. Ahmet Altan’ın ifadeleri kelimesi kelimesine böyledir. Bu sözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik bir tehdit değil, tam aksine Erdoğan’a ve müvekkilimizin kendisini de 'bizim gibileri' sözüyle içine kattığı bir kesime yönelebilecek ortak bir tehdide karşı sarf edilmiş bir cümledir. Ahmet Altan olabilecek kötülükler, ordunun bir darbeye kalkışması ihtimali konusundaki uyarısını, bu ihtimali benimseyerek değil, tam tersine bu ihtimalin korkunçluğunu 'ordu, o zaman fiilen değiştirdim der... Bizim gibileri de götürür, bir çöplüğün kenarında hepimizi vurur' şeklinde tasvir ederek yapmıştır.”

Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın soruşturma ve dava süreçlerini etkilemek maksadıyla gerek savcılık gerek de medya eliyle tezvirat (yalan) kampanyası yürütüldüğünü ifade eden Cinmen, “Biz bu kampanyaya karşı hukuk sanki varmış gibi mücadelemize devam edeceğiz. Hukuku çağıracağız, tarihe not düşeceğiz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)