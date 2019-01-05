Bursa'da kanalizasyonda çalışırken zehirlenen 2 işçi defnedildi

Bursa’da sondaj sırasında su tahliye motorundan çıkan gazdan yaşamını yitiren 2 işçi Adana’da defnedildi.

Nilüfer ilçesi 100. Yıl Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde önceki gün sondaj çalışması için yaklaşık 1 metre çapındaki borunun içine girdikten sonra yağmur suyunu tahliye eden motordan çıkan gazdan etkilenen 6 işçiden yaşamını yitiren Yasin (18) ve ağabeyi Atilla Balandi (22), Adana’daki Buruk Mezarlığına getirildi.

Cenaze töreninde Yasin Balandi’nin 20 gün önce doğum yapan eşi Adile Balandi, gözyaşlarını tutamadı.

Olayda gazdan etkilendikten sonra kurtarılan Musa Balandi de kardeşlerinin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından iki kardeş toprağa verildi.

Fotoğraf: İsmihan Özgüven/AA

Nilüfer ilçesindeki 100. Yıl Mahallesi İzmir Yolu Caddesi’nde sondaj çalışması için yaklaşık 1 metre çapındaki borunun içine giren 6 işçi, yağmur suyunu tahliye eden motordan çıkan gazdan etkilenmişti. Ekiplerin çalışmasıyla işçiler Yasin ve Musa Balandi ile Mehmet Ali Ege, İbrahim Orçan ve Mehmet Aydın borudan çıkarılarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış, Yasin Balandi kurtarılamamıştı.

KARDEŞİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜ

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı borudan çıkarılan diğer İşçi Atilla Balandi’nin de hayatını kaybettiği belirlenmişti. Atilla Balandi'nin olay sırasında dışarıda olduğu, kardeşi Yasin Balandi'yi kurtarmak isterken zehirlendiği belirtildi. (Adana/AA)

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