Bursa’da bir kadın çocuğunu terk etmek zorunda bırakıldı

Hükümet ekonomiye ilişkin pembe tablolar çizerken ülke insanın getirildiği durumu gözler önüne seren çarpıcı bir olay yaşandı. Bursa'da daha 3 yaşında olan Hamza isimli bir çocuk, annesi tarafından ekonomik nedenlerden dolayı bir alışveriş merkezinde terk edilmek zorunda kaldı.

Jin News’e yer alan habere göre; olay, dün Osmangazi ilçesindeki bir AVM’de yaşandı. Bir anne 3 yaşındaki oğlunu saat 15.30 sıralarında bir AVM’nin oyun parkına getirdi. Çocuğun bir süre sonra ağlaması üzerine yanına güvenlik görevlileri geldi.

Bir süre anneyi arayan güvenlik görevlileri, çocuğun cebinde bir not buldu. Güvenlik görevlileri okudukları notta “Çok zor durumdayım, çocuğa bakacak durumum yok. Tek çarem buydu, bir başıma bu kadar yapabildim. Kendime bakamıyorum, bu konuda çocuğumu da pişman etmek istemiyorum Çocuğun adı Hamza, annesinin Gamze” ifadelerinin yazılı olduğunu gördü.

Annesi tarafından terk edilmek zorunda kalındığı anlaşılan küçük çocuk haber verilen polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Notun altına isminin Gamze olduğunu yazan anneyi bulmak için başlatılan soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. (HABER MERKEZİ)