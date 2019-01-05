Çanakkale'de sokak kedisi işkenceyle öldürüldü

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde patileri kesilmiş ve yakılarak öldürülmüş kedi bulundu. İlçeye bağlı Dalyan Mahallesi'nde boş arazide patileri kesilmiş ve yakılmış kedi görenler durumu polis ekipleri ile Lapseki ve Çardak Hayvanları Koruma Derneğine bildirildi.

Yapılan incelemede kedinin bir gün önce öldüğü tespit edildi. Lapseki ve Çardak Hayvanları Koruma Derneği, yaptığı yazılı açıklamada vahşeti kınadı. (Çanakkale/AA)