05 Ocak 2019 18:34
Çanakkale'de sokak kedisi işkenceyle öldürüldü
Çanakkale’de bir sokak kedisi patileri kesilmiş ve yakılmış halde bulundu.
Fotoğraf: DHA
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde patileri kesilmiş ve yakılarak öldürülmüş kedi bulundu. İlçeye bağlı Dalyan Mahallesi'nde boş arazide patileri kesilmiş ve yakılmış kedi görenler durumu polis ekipleri ile Lapseki ve Çardak Hayvanları Koruma Derneğine bildirildi.
Yapılan incelemede kedinin bir gün önce öldüğü tespit edildi. Lapseki ve Çardak Hayvanları Koruma Derneği, yaptığı yazılı açıklamada vahşeti kınadı. (Çanakkale/AA)
ETİKETLER: hayvana şiddetişkence
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