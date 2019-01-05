Şairler, Şükran Kurdakul anısına yarışacak

Karşıyaka Belediyesi, bu yıl ikinci kez ‘Karşıyaka Edebiyat Ödülleri’ düzenleyecek. Her yıl farklı bir sanatçı adına açılan yarışma, bu kez ‘şiir’ dalında yapılacak ve Karşıyaka’da yaşamış olan unutulmaz Şair ve Yazar Şükran Kurdakul’un ismini taşıyacak. Kalemine güvenen her katılımcı, yarışma için 30 Nisan’a kadar başvuruda bulunabilecek. Yarışmanın seçici kurulunda ise Ahmet Özer, Arzu K. Ayçiçek, Efdal Sevinçli, Eray Canberk, Halim Yazıcı ve Hidayet Karakuş yer alacak. Birinci seçilecek eserin sahibine, 5 bin lira ödül verilecek. Kazanan dosya belediyece kitap olarak yayımlanacak. Ödül töreni 6 Eylül’de gerçekleştirilecek.

‘DEĞERLERİMİZE VEFA GÖSTERİYORUZ’

Yarışma hakkında açıklama yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Edebiyat Ödüllerimizle hem değerlerimize vefa gösteriyor, hem de yeni kalemlerin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. İlk yarışmayı geçen yıl düzenlediklerini hatırlatan Akpınar, “Geçtiğimiz yıl Samim Kocagöz anısına roman dalında yaptığımız ve Gönül Çatalcalı’nın layık görüldüğü ‘Karşıyaka Edebiyat Ödülleri’ni, bu kez de Şükran Kurdakul’a ithaf ettik. Sanatına ve kalemine güvenen herkesi yarışmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı. (KÜLTÜR SERVİSİ)