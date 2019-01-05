Kahraman kardeşler Kadıköy’de konser verecek

Yurt içi ve yurt dışında birçok konser veren ve çok sayıda albüm, film müziği, belgesel projelerinde yer alan Kahraman kardeşler 9 Ocak akşamı saat 22.00’de Kadıköy Sahne’de konser verecek. Konserde viyolada Umut Kahraman ve kemanda Ahmet Tirgil, Kahraman kardeşlere eşlik edecek. Konserde klasikleşen eserlerinin yanı sıra henüz gün yüzüne çıkmamış parçaları da seslendirecekler.

YENİ ALBÜM YOLDA

20 yıllık bir müzik hayatını geride bırakan Metin-Kemal Kahraman, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları ve Maviş Güneşer’in solist olarak yer aldığı, Dersim ağıtlarından oluşan “Şüaré Dılgırani / Küskün Ağıtlar” isimli, yeni bir albümü önümüzdeki günlerde yayımlayacak. Albümde; Çanakkale Savaşı, Rus Harbi, 1938 Katliamı ve Kore Savaşı gibi toplumu etkileyen tarihi gelişmelere dair Dersim ağıtları yer alacak. (İstanbulEVRENSEL)