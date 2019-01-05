Bakırköy Kent Savunması yerel yönetimlerden beklentilerini açıkladı

İstanbul Bakırköy Kent Savunması ve bileşenlerinin çağrısıyla Özgürlük Meydanında bir araya gelen yurttaşlar yerel yönetimlere yönelik taleplerini dile getirdiler. Bakırköy Kent Savunması adına yapılan açıklamada Bakırköy’ü bilen, Bakırköy’ü tanıyan, Bakırköy ile ve Bakırköylüyle kavga etmeyen yerel yönetim kadrolarının yönetimde olmasını talep edildi. Kitle “Bakırköy yerel başkan istiyor”, “Bakırköy halkla barışık başkan istiyor” pankartı açarak, “Söz, yetki, karar Bakırköy halkında”, “Bakırköy bizimdir, betona hayır”, “Bakırköy bizimdir bizim kalacak” sloganları attı.

‘TALAN VE YAĞMADAN BAKIRKÖY’DE PAYINA DÜŞENİ ALDI’

Bakırköy Kent Savunması Yürütme Kurulu Üyesi ve Bakırköy Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Fazlıoğlu “Yalnızca bizlerin değil, ülkemizin geleceğini de yakından ilgilendiren bir seçim. Bu seçim aynı zamanda İstanbul için kendisine ihanet edenlerle onun yaşanabilir bir kent olmasını isteyenler arasında bir mücadele olacaktır. Bu talan ve yağmadan Bakırköy’de kendi payına düşeni fazlasıyla almaktadır. Kamusal alanlarımız, sahillerimiz, hastanelerimiz, parklarımız, ortak yaşam alanlarımız, tarihi ve kültür mirasımız yandaşa, sermayeye, rant odaklarına peşkeş çekilmektedir. Bakırköy’le ilgili kararlar kapalı kapılar arkasında, çıkar grupları ile birlikte alınıyor. Bakırköy’de kentleşme politikalarında bilimden ve hukuktan yana olmayan birçok uygulama hayata geçirilmektedir. Bakırköy’de sağlık, çevre, altyapı, spor, eğitim, kültür, hayvan hakları gibi birçok konuda sorunlar daha da artmıştır” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

TALEPLER

Fazlıoğlu taleplerini şöyle sıraladı: