Manisa'da tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın öldü
Manisa Soma’da eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: Cem Gül/EVRENSEL
Manisa’nın Soma ilçesinde bir kadın eşi tarafından öldürüldü. İnönü Mahallesi'nde yaşayan H.İ., eşi M.İ ile arasında yaşanan tartışma sırasında bıçaklandı. Saldırı sonrası M.İ kaçtı. Kadından haber alamayan yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine eve giden polis ekipleri, H.İ'nin cansız bedeniyle karşılaştı.
Polisin telefonla aradığı M.İ, suçunu itiraf etti. M.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (Manisa/AA)
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