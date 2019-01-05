CHP'li Veli Ağbaba: İşyerleri işçilere mezar oluyor

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin (İSİG) açıkladığı verilere göre, 2018 yılında en az 1923 işçinin iş cinayetine kurban gittiğine dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, “İş cinayetleri, işin fıtratından değil, hükümetin ihmalindendir. Gerekli önlemleri almayan devlet yetkilileri ve AKP iktidarı bugüne kadar yaşanan cinayetlerin birinci dereceden sorumlusudur” dedi.

Türkiye’nin AKP iktidarıyla adeta bir işçi mezarlığına dönüştüğünü belirten Ağbaba şöyle konuştu: AKP’nin yetkilileri, iş cinayetlerini bir gün fıtrata, bir gün kadere, bir gün insan kusuruna bağlıyor. İşçi ölümlerinin asli nedeni insan kusuru değil AKP iktidarının bugüne kadar dayattığı güvencesiz ve kuralsız çalışma ilişkileridir. Madenlerde, inşaatlarda, tersanelerde, fabrikalarda işçiler her gün ölüme giderken, bunu insan kusuru olarak nitelendirmek aymazlıktır. Soma’da 301, Ermenek’te 18, Şırnak’ta 8 madenci kendi kusuru ile mi öldü? Minibüste sele kapılan, asansörde yere çakılan, naylon çadırda yanan işçiler kendileri mi ölmeyi seçti? Bu anlayış sorumluluktan kurtulmak için suçu karşısındakilere atan kolaycı anlayıştır. AKP de bu anlayışın en iyi temsilcisidir.

2018'de en az 1923 işçi, iş cinayetlerinde can verdi

İŞYERLERİ DENETİMDEN UZAK, İŞÇİLER SENDİKASIZ

“İşçi ölümleri bir kader değil AKP iktidarının işçilere dayattığı sömürü düzeninin bir neticesidir” diyen Ağbaba, “İşçi sağlığı ve güvenliğini esas alan 6331 sayılı Yasa da ne yazık ki kağıt üzerinde kalmaktan öteye gidemedi. İşyerleri her türlü denetimden uzak faaliyet göstermeye devam etmiş ve sonuçta Türkiye işçi cinayetlerinde Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü olmuştur. AKP’nin ve Cumhurbaşkanının o çok övündüğü büyüyen Türkiye masalı, ne yazık ki binlerce işçinin kanına ve canına mal olmuştur. AKP iktidarından bugüne kadar 25 bin işçi, işyerlerinde çalışırken yaşamını yitirmiştir. İşyerleri, işçilere ve tüm çalışanlara adeta birer mezar olmuştur. İşçiler sendikasız çalışmaya mahkum edilmiştir. Ölümler, işin fıtratından değil, hükümetin ihmalindendir. Gerekli önemleri almayan devlet yetkilileri ve AKP iktidarı bugüne kadar yaşanan cinayetlerden birinci dereceden sorumlusudur” diye konuştu. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)