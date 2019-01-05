‘Sarı yelekliler’ isyanı tutuklama kararlarına rağmen sürüyor

Fransa'da akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan, daha sonra hükümet karşıtı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin protestoları, başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde devam etti.

Noel nedeniyle katılımın düştüğü eylemlere bu hafta katılımın yeniden kitleselleşmesi dikkat çekti. Hafta içinde Sarı yeleklilerin liderleriyle ilgili başlatılan soruşturmalar kapsamında verilen tutuklama kararları ve hükümet yetkililerinin hareketin liderlerini hedef göstermesinin ise eylemleri engellemekte etkili olmadığı görüldü. (DIŞ HABERLER)

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

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