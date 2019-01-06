06 Ocak 2019 09:46

‘Yurt çıkmadığı için kütüphane koltuklarında sabahladım’

Erdoğan 'Yurt sorunu yok' diyor ama üniversitelilere geçici yurt bile aylar sonra çıkıyor, kimi kütüphanede sabahlıyor, kimi devamsızlıktan kalıyor.

‘Yurt çıkmadığı için kütüphane koltuklarında sabahladım’

2018’de bir yurda yerleşebilmek için 403 bin öğrenci başvuru yaparken bunların sadece 304 bini bir yurda yerleşebildi, 100 bine yakın öğrenci açıkta kaldı. (Fotoğraf: Evrensel)

    • Paylaş

    Selen ADIGÜZEL
    Ankara

    Cumhurbaşkanı Erdoğan “Türkiye’de yurt sorunu yok” dese de üniversiteye başlayan öğrencilere geçici yurt bile aylar sonra çıkıyor. Yaşadıklarını Evrensel'e anlatan öğrencilerin kimisi yurt çıkmadığı için devamsızlıktan sınıfta kaldığını, kimisi de kütüphane koltuklarında sabahladığını söyledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta düzenlenen Ankara belediye başkanları aday tanıtımında Türkiye’de yurt sorunu olmadığını dile getirirken Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, CHP’li Ali Mahir Başarır’ın verdiği soru önergesine 3 Aralık’ta verdiği cevapta “Yurt için 403 bin 276 öğrencinin başvuru yaptığı ancak bu öğrencilerin 304 bin 444’ünün yerleşebildiği” ifadesini kullanmıştı.

    Türkiye’de yurt sorunu olup olmadığını ODTÜ hazırlık öğrencileri ile konuştuk. Evrensel'e konuşan Baran, merkezi yerleştirme puanıyla ODTÜ’ye bir arkadaşı ile yatay geçiş yaptığını ve okula ilk geldiklerine yurtlar müdürlüğünde çalışanların kendilerine yurt çıkmasının zor olduğunu anlattığını ifade etti. Maddi yetersizliklerden dolayı kalacak başka yer bulamadıklarını anlatan Baran, geceyi bazen bilgisayar laboratuvarlarında bazen de yurt kantinlerinde geçirdiklerinden ve bu durumun da motivasyon eksikliği yaşamalarına sebep olduğundan bahsetti.

    Bakana göre 100 bin öğrenci açıkta ama Erdoğan 'Yurt sorunu yok' diyor

    Bakana göre 100 bin öğrenci açıkta ama Erdoğan 'Yurt sorunu yok' diyor

    ‘DEVAMSIZLIKTAN SINIFTA KALDIM’

    Can ise eylül ayında yaptığı yurt başvurusunda kalacak yerinin olmadığını ve maddi durumunun yetersiz olduğunu belirtmesine rağmen kendisine geçici olarak sağlanan yurdun ancak okul başladıktan 3 ay sonra çıktığını söyledi. Yaşadığı yurt sorunundan dolayı devamsızlık problemi yaşadığını ve bu sebepten hazırlığı bırakmak durumunda kaldığını vurgulayan Can, hazırlığı 900 TL’lik bir sınav olan IELTS sınavına girerek geçmeyi planladığını anlattı.

    ‘TELEVİZYON ODASINDA 14 KİŞİ KALDIK’

    Abdullah Yusuf Doğan ise ODTÜ’de kendisine kesin olarak yurdun çıkacağının söylenmesi üzerine KYK yurtlarına başvurmadığını belirterek, ODTÜ yurdunun da çıkmaması sonucunda yaklaşık 10 gün kütüphanedeki koltuklarda, 20 gün bir lise arkadaşında, bir buçuk ay bir tanıdığında kaldığını, daha sonra da eve çıktığını söyledi. Doğan, bu durumun derslerini ve günlük yaşantısını kötü etkilediğini anlattı.

    Burkan, okuldaki yurtların yetersizliğini vurgulayarak, “Ben şehir dışından geliyorum, ailem emekli ve Ankara’da bir tanıdığımız yok. Dolayısıyla bana geçici de olsa yurt çıkana kadar çok zorlandım” dedi. İlk dönem bitmek üzereyken dahi 14 kişi ile birlikte televizyon odasından dönüştürülen bir odada kalmasından yakınan Burkan, “Türkiye’nin kalanını bilmem ama ODTÜ kesinlikle büyük bir yurt sorununa sahip.” dedi.

    Sigortalı çalışan öğrenciye yurt yok

    Sigortalı çalışan öğrenciye yurt yok

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Üniversite öğrencisi Feray Şahin’i öldüren polis tahliye oldu
    SONRAKİ HABER

    Filistinli tutuklular hak ihlallerine karşı açlık grevine başladı
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Sandık, mücadele ve birlik sorunu

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    Seçim sonrası

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Bir kez daha Venezuela üzerine

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Müzelerimiz - 2

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    NBA'in evrimi: En kolektiften en 'tek adam'a
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Filistinli tutuklular hak ihlallerine karşı açlık grevine başladı
    Filistinli tutuklular hak ihlallerine karşı açlık grevine başladı

    İsrail hapishanelerinde hak ihlallerine maruz kalan 150 Filistinli tutuklu süresiz açlık grevine başladığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    ABD ve İran arasında 'terör listesi' restleşmesi
    ABD ve İran arasında 'terör listesi' restleşmesi

    ABD ve İran karşılıklı olarak resmi orduları terör örgütü listesine eklediklerini duyurdu.

    Cezayir Genelkurmay Başkanı'nın yarın konuşma yapması bekleniyor
    Cezayir Genelkurmay Başkanı'nın yarın konuşma yapması bekleniyor

    Cezayir'de Buteflika'nın istifasından sonra gözlerin çevrildiği Genelkurmay Başkanı Ahmed Salih’in yarın parlamentoda konuşma yapması bekleniyor.

    Sudan’da hafta sonu başlayan kitlesel eylemler devam etti
    Sudan’da hafta sonu başlayan kitlesel eylemler devam etti

    Sudan’da hafta sonu başlayan ve bugün de devam eden kitlesel eylemlerde 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

    GÜNCELLENDİ
    AKP-MHP'nin kıl payı kazandığı ve itirazların kabul edilmediği yerler
    AKP-MHP'nin kıl payı kazandığı ve itirazların kabul edilmediği yerler

    Erdoğan "İstanbul’da kimsenin 13-14 bin farkla kazandım havasına girmeye hakkı yoktur" dedi. Cumhur İttifakı'nın kıl payı kazandığı yerleri derledik.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye-Rusya zirvesinde gündem S-400, Suriye ve ticaret
    Türkiye-Rusya zirvesinde gündem S-400, Suriye ve ticaret

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin 8. Türkiye-Rusya Üst Düzey İş Birliği Konseyi Toplantısında bir araya geldi.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar

    31 Mart gecesinden itibaren başlayan İstanbul seçimleri tartışmasının kronolojisi, geçersiz oyların sayımında son durum ve liderlerden açıklamalar...

    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mülteci karşıtı talimat verdi
    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mülteci karşıtı talimat verdi

    Bolu Belediye Başkanı seçilen CHP’li Tanju Özcan “Yabancı uyruklu kişilere yardımı kesin” talimatı verdi.

    Lise öğrencisi Yiğit Kerim Arslan ikinci şiir kitabını imzaladı
    Lise öğrencisi Yiğit Kerim Arslan ikinci şiir kitabını imzaladı
    İsmail Afacan'ın ilk şiir kitabı "Adımlar sağanak" raflarda
    İsmail Afacan'ın ilk şiir kitabı "Adımlar sağanak" raflarda
    Bursaspor'un yeni teknik direktörü Mesut Bakkal
    Bursaspor'un yeni teknik direktörü Mesut Bakkal
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 27'nci hafta: Perde Rize-Beşiktaş maçıyla kapanıyor
    Süper Lig'de 27'nci hafta: Perde Rize-Beşiktaş maçıyla kapanıyor
    Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu'na Kenyalılar damga vurdu
    Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu'na Kenyalılar damga vurdu
    Osman Bozkurt: Seçki, günümüz Romen şiirinin yansıtıcısı olsun istedim
    Osman Bozkurt: Seçki, günümüz Romen şiirinin yansıtıcısı olsun istedim
    Meksika bir emek devriminin kıyısında mı?
    Meksika bir emek devriminin kıyısında mı?

    Meksika’nın Matamoros kentindeki işçi grevleri kısmen sürüyor. On binlerce işçi taleplerini kabul ettirdi.

    Muhalefet partileri iktidara seçim sonuçlarını tanıma çağrısı yaptı
    Muhalefet partileri iktidara seçim sonuçlarını tanıma çağrısı yaptı

    Muhalefet partileri İstanbul’da yeniden sayımın meşru olmadığını, asıl usulsüzlüğün sonuçların iktidar tarafından hazmedilememesi olduğunu vurguladı.

    "İstanbulluların yüzde 70’i seçim istemiyor"
    "İstanbulluların yüzde 70’i seçim istemiyor"

    Türkiye Etki Araştırmaları Merkezinin seçim sonrası Ankara ve İstanbul’da yaptığı araştırmaya göre seçmenlerin yüzde 70’i seçim tekrarı istemiyor.

    "YSK’nin bu saçmalığa dur demesi gerekiyor"
    "YSK’nin bu saçmalığa dur demesi gerekiyor"

    İstanbul'da AKP'nin itirazları sebebiyle bir türlü sonuca ulaşmayan oy sayımını ve mazbata tartışmalarını Şirinevler'de yurttaşlara sorduk.

    DEÜ’de bir akademisyen: Tacize uğramamak için okula gelmeyenler var
    DEÜ’de bir akademisyen: Tacize uğramamak için okula gelmeyenler var

    Dokuz Eylül Üniversitesindeki taciz iddialarıyla ilgili konuşan bir akademisyen, bazı öğrencilerin tacize uğramamak için okula gelmediğini söyledi.

    EMEP: Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı tescil edilmelidir
    EMEP: Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı tescil edilmelidir

    EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, İstanbul seçimlerinde halkın iradesinin gasbına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

    İzmir Valiliği AKP’li patron için Zeytin Kanunu yok sayıyor
    İzmir Valiliği AKP’li patron için Zeytin Kanunu yok sayıyor

    İzmir Valiliği, daha önce zeytinlikler nedeniyle iptal edilen JES kuyusuna ilişkin ÇED kararı için AKP’li şirkete yeniden sondaj izni verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Tunç Soyer ve Mansur Yavaş mazbatalarını aldı
    Tunç Soyer ve Mansur Yavaş mazbatalarını aldı

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer düzenlenen törenlerle mazbatalarını aldı.

    GÜNCELLENDİ
    Zindaşti davasının firari sanığı İlhan Ünğan Kadıköy'de öldürüldü
    Zindaşti davasının firari sanığı İlhan Ünğan Kadıköy'de öldürüldü

    Uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızının öldürülmesi davasında firari olarak aranan İlhan Ünğan, Kadıköy'de silahlı saldırı sonucu öldü.

    GÜNCELLENDİ
    Atatürk Havalimanı işçi çıkaracak, devlet TAV'a tazminat ödeyecek
    Atatürk Havalimanı işçi çıkaracak, devlet TAV'a tazminat ödeyecek

    Devlet, yaklaşık 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını duyuran Atatürk Havalimanı'nın terminal işletmecisi TAV'a tazminat ödeyecek.

    Barış imzacısı Erkin Başer'in yargılanmasında yetkisizlik kararı
    Barış imzacısı Erkin Başer'in yargılanmasında yetkisizlik kararı

    İzmir'de barış imzacısı akademisyen Erkin Başer'in yargılamasını yapmaktan çekinen yerel mahkeme, dosyayı Yargıtay'a gönderdi.

    GÜNCELLENDİ
    ÖSYM'nin Eski Başkanı Ali Demir dahil 21 kişi gözaltına alındı
    ÖSYM'nin Eski Başkanı Ali Demir dahil 21 kişi gözaltına alındı

    Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir dahil 21 kişi 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, HDP’nin Muş için yaptığı itirazı reddetti
    YSK, HDP’nin Muş için yaptığı itirazı reddetti

    Cumhur İttifakı'nın 538 farkla önde gözüktüğü ve 2 bin 449 geçersiz oyun olduğu Muş’ta, HDP'nin oyların yeniden sayımı için yaptığı itiraz reddedildi.

    Ankara Üniversitesi öğrencileri: Sessizlik içinde boğulmayacağız
    Ankara Üniversitesi öğrencileri: Sessizlik içinde boğulmayacağız

    Yanında çalışan hekime cinsel saldırıda bulunduğu için tutuklanan öğretim üyesi Hasan B., öğrencileri tarafından protesto edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Bakımsızlığa terk edilen tarihi Surp Kevork Manastırı çöktü!
    Bakımsızlığa terk edilen tarihi Surp Kevork Manastırı çöktü!

    Elazığ’ın Şahinkaya köyü sınırları içinde bulunan tarihi Surp Kevork Manastırı, koruma çalışmaları yapılmadığı için çöktü.

    Meriç Nehri'nde boğulan Mahir Mete Kul'un cenazesine ulaşıldı
    Meriç Nehri'nde boğulan Mahir Mete Kul'un cenazesine ulaşıldı

    10 ay hapis yattıktan sonra Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a gitmeye çalışırken boğulan 22 yaşındaki Mahir Mete Kul’un cenazesine ulaşıldı.