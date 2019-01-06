‘Yurt çıkmadığı için kütüphane koltuklarında sabahladım’

Selen ADIGÜZEL

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Türkiye’de yurt sorunu yok” dese de üniversiteye başlayan öğrencilere geçici yurt bile aylar sonra çıkıyor. Yaşadıklarını Evrensel'e anlatan öğrencilerin kimisi yurt çıkmadığı için devamsızlıktan sınıfta kaldığını, kimisi de kütüphane koltuklarında sabahladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta düzenlenen Ankara belediye başkanları aday tanıtımında Türkiye’de yurt sorunu olmadığını dile getirirken Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, CHP’li Ali Mahir Başarır’ın verdiği soru önergesine 3 Aralık’ta verdiği cevapta “Yurt için 403 bin 276 öğrencinin başvuru yaptığı ancak bu öğrencilerin 304 bin 444’ünün yerleşebildiği” ifadesini kullanmıştı.

Türkiye’de yurt sorunu olup olmadığını ODTÜ hazırlık öğrencileri ile konuştuk. Evrensel'e konuşan Baran, merkezi yerleştirme puanıyla ODTÜ’ye bir arkadaşı ile yatay geçiş yaptığını ve okula ilk geldiklerine yurtlar müdürlüğünde çalışanların kendilerine yurt çıkmasının zor olduğunu anlattığını ifade etti. Maddi yetersizliklerden dolayı kalacak başka yer bulamadıklarını anlatan Baran, geceyi bazen bilgisayar laboratuvarlarında bazen de yurt kantinlerinde geçirdiklerinden ve bu durumun da motivasyon eksikliği yaşamalarına sebep olduğundan bahsetti.

Bakana göre 100 bin öğrenci açıkta ama Erdoğan 'Yurt sorunu yok' diyor

‘DEVAMSIZLIKTAN SINIFTA KALDIM’

Can ise eylül ayında yaptığı yurt başvurusunda kalacak yerinin olmadığını ve maddi durumunun yetersiz olduğunu belirtmesine rağmen kendisine geçici olarak sağlanan yurdun ancak okul başladıktan 3 ay sonra çıktığını söyledi. Yaşadığı yurt sorunundan dolayı devamsızlık problemi yaşadığını ve bu sebepten hazırlığı bırakmak durumunda kaldığını vurgulayan Can, hazırlığı 900 TL’lik bir sınav olan IELTS sınavına girerek geçmeyi planladığını anlattı.

‘TELEVİZYON ODASINDA 14 KİŞİ KALDIK’

Abdullah Yusuf Doğan ise ODTÜ’de kendisine kesin olarak yurdun çıkacağının söylenmesi üzerine KYK yurtlarına başvurmadığını belirterek, ODTÜ yurdunun da çıkmaması sonucunda yaklaşık 10 gün kütüphanedeki koltuklarda, 20 gün bir lise arkadaşında, bir buçuk ay bir tanıdığında kaldığını, daha sonra da eve çıktığını söyledi. Doğan, bu durumun derslerini ve günlük yaşantısını kötü etkilediğini anlattı.

Burkan, okuldaki yurtların yetersizliğini vurgulayarak, “Ben şehir dışından geliyorum, ailem emekli ve Ankara’da bir tanıdığımız yok. Dolayısıyla bana geçici de olsa yurt çıkana kadar çok zorlandım” dedi. İlk dönem bitmek üzereyken dahi 14 kişi ile birlikte televizyon odasından dönüştürülen bir odada kalmasından yakınan Burkan, “Türkiye’nin kalanını bilmem ama ODTÜ kesinlikle büyük bir yurt sorununa sahip.” dedi.