‘Yüzleşme’ sergisi sanatseverlerle buluştu

Ressam Orhan Umut’un 29 eserden oluşan resim sergisi ziyarete açıldı. Çok sayıda sanatsever sergilenen eserleri inceledi, Ressam Umut’tan resimler hakkında bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Çalışmalarını Diyarbakır’daki atölyesinde sürdüren Umut, daha önce Paris ve Tahran’da iki solo sergi açtığını söyledi. ‘Yüzleşme’nin Galeri Soyut’taki 6’ncı sergisi olduğunu belirten Umut “Bu sergi, açmış olduğu 54’üncü sergim oluyor. Bu serginin konsepti ‘yüzleşme’. Hayatın kendisi aslında bizimle olan hesaplaşması içerisinde birçok kez başvurduğumuz, kimi zaman doğayla, kimi zaman insanla, daha çok kendimizle ‘yüzleşme’ içerisindeyiz. Buradan hareketle resimlerimdeki genel tema altında insanların bulunduğu grup içinde kimi zaman daha önceki sergilerimden olan göç kavramı içinde, göç kavramının yüzleşmeyle olan ilişkisini irdeleyerek bir konsept oluşturdum. Resimlerde öne çıkan temel blok kendimizle olan yüzleşmemiz. Bunu resimlerde çok açık bir şekilde görebilirsiniz, gerek ifadelerde gerek vücut hareketlerine yansımasında” dedi. Eserler 23 Ocak’a kadar Galeri Soyut’ta sergilenecek. (Ankara/DHA)