ABD’li heyet kara para nedeniyle gelmiş!

Ankara’da medya temsilcileri ile bir araya gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD’li heyetin Türkiye ziyareti ile ilgili olarak açıklama yaptı. Gül açıklamasında “Soruşturmanın gizli olduğunu belirtiyorlar. İki savcı geldi. Hem New York hem Washington’dan geldi. Delil niteliği önemli. Soruşturma bizimki gibi terör örgütü değil kara para gibi boyutuyla önemli. Sunulan belgeler, sorulara alınan cevaplar, deliller bir hukuk çerçevesinde daha farklı” dedi.Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Adalet BakanıAbdulhamit Gül, ‘FETÖ’ konusunda Newyork’da açılan bir soruşturma kapsamında adli yardım talebinde bulunulduğunu ve ABD’den bu çerçevede bir heyetin Türkiye’ye geldiğini söyledi.

Abdülhamit Gül gazetecinin konuya ilişkin açıklamasına şöyle dedi:

“Gizli onlarda, soruşturmanın gizli olduğunu belirtiyorlar. İki savcı geldi. Hem Newyork hem Washington’dan geldi. Delil niteliği önemli. Soruşturma bizimki gibi terör örgütü değil kara para gibi boyutuyla önemli. Sunulan belgeler, sorulara alınan cevaplar, deliller bir hukuk çerçevesinde daha farklı.”

Heyetin daha önce Türkiye'ye FETÖ soruşturması için geldiği iddia edilmişti. (HABER MERKEZİ)