Orhan Sarıbal: FETÖ bahanesiyle muhalifler devre dışı bırakıldı

TMMOB, 'Krize Karşı emeğimize ve haklarımıza sahip çıkıyoruz' kampanyası kapsamında üçüncü çalıştayını düzenledi. 'OHAL KHK'leriyle İhraç Edilen Mühendis Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları' başlığıyla gerçekleştirilen çalıştay, İMO Rüştü Özal Salonu'nda gerçekleşti. Moderatörlüğünü Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden ihraç edilen Melda Yaman'ın yaptığı çalıştaya farklı illerden ihraç edilen TMMOB üyeleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ihraç edilen mimar, mühendis ve şehir plancılarının sorunlarına dikkat çekerek, haklarında mahkeme kararı olmayan ihraçların tüm haklarıyla mesleklerine iade edilmesini istedi. Çalıştaya CHP Bursa Milletvekli Orhan Sarıbal ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da katıldı. Sarıbal, FETÖ'nün bahane edilerek kamuda sendikalı, sendikasız tüm muhaliflerin devre dışı bırakıldığını söyledi.

'İHRAÇ EDİLENLER YENİ BİR HUKUKİ STATÜDE YAŞAMAYA MECBUR BIRAKILDI'

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, ihraçlarla mesleğini yapamayan tüm mimar, mühendis ve şehir plancılarının işlerine tüm haklarıyla iade edilmesi gerektiğini söyledi. OHAL ve KHK rejiminin hukuksuzluğunu değinen Koramaz, Danıştay içtihadı birleştirme genel kurulunun 1989 tarihli kararının altını çizerek, “OHAL KHK'lerinin geçerliliği, OHAL dönemiyle sınırlı olması gerekir. Haklarında mahkeme kararı olmayan ihraçların mesleklerine iade edilmesi gerekiyor” dedi.

Çalıştayın ilk oturumunda KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, sendikaların OHAL ve KHK'lere karşı mücadele sürecini aktardı. KESK ve bağlı sendikalarının bir yandan OHAL rejimine karşı mücadele ederken, diğer yandan da ihraç edilen 4 bin 500 KESK üyesiyle gerçekleştirilen dayanışma faaliyetlerini dile getirdi.

Çalıştayın ikinci oturumunda İstanbul Üniversitesi'nden ihraç edilen hukukçu akademisyen Cemil Ozansü OHAL ve KHK rejiminin hukuki statüsü hakkında sunum gerçekleştirdi. Ozansü sunumunda ihraç edilen insanların, işten atılmakla kalmayıp yeni bir hukuki statüde yaşamaya mecbur bırakıldıklarını belirtti.

'NE KADAR ÇOK MÜCADELE VERİLİRSE O KADAR GERİ ADIM ATTIRILABİLİR'

Çalıştayın üçüncü oturumunda ise kendisi de kamudan ihraç edilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sürecin antidemokratik işleyişine dikkat çekerek, ihraçların durumuna ilişkin mecliste yürütülen çalışmaları aktardı. Oturum sonunda soruları cevaplayan Gergerlioğlu, hekimlerin geçtiğimiz aylardaki mücadelesini hatırlatarak “Ne kadar çok mücadele verilirse o kadar geri adım attırılabilir, bir gün mutlaka KHK'leri de iptal ettireceğiz” diye konuştu.

FETÖ'YÜ BAHANE EDİP KAMUDA KENDİ DÜZENLERİNİ VERİYORLAR

Oturumda konuşan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis Komisyonu'nun çalışmalarına değinerek, “Sorunları çözmek için kuruldu ancak en büyük sorun şu anda komisyonun kendisi. Komisyon bir dosyaya ancak iki dakika ayırıyor, iki dakikada dosya sonuçlandırıyorlar ve büyük bir kısmı için de ret sonucu çıkıyor” dedi. Bu sürecin yeni olmadığını, 12 Eylül faşizmi ile başlayarak kademe kademe bugüne kadar geldiğini belirten Sarıbal, “Tek adamın kendisini ve sistemini korumak adına kimseyi tanımadığı, meclisi devre dışı bırakmak istediği bir yapıya doğru da hızlıca gidiyoruz. FETÖ bahane edilerek kamuda kendi düzenlerini hayata geçirebilmek için FETÖ ile uzaktan yakından alakası olmayan kendilerine muhalif sendikalı sendikasız kim varsa devre dışı bıraktılar” diye konuştu. Çalıştayın son oturumunda ihraç edilen TMMOB üyesi mühendis, mimar ve şehir plancıları kendi deneyimlerini ve mücadele pratiklerini paylaştı. (Ankara/EVRENSEL)