Kartal Belediyesinde grev kararı asıldı
İstanbul Kartal Belediyesinde toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanmaması üzerine Genel-İş belediyeye grev kararı astı.
Fotoğraf: Evrensel
İstanbul Kartal Belediyesi yönetimiyle belediyede örgütlü DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası 1 No’lu Şube arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanması üzerine grev kararı asıldı. 2 Ocak 2019 tarihinde tebliğ edilen grev kararının ardından 4 Ocak’ta Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ile Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan arasında gerçekleştirilen görüşmeden de bir sonuç çıkmaması üzerine grev kararı KARTURSAŞ’a asıldı. (İstanbul/EVRENSEL)
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