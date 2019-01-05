Babası tarafından şiddete maruz bırakılan çocuk yaşamını yitirdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde babası tarafından şiddete maruz kalan 6 yaşındaki çocuk M.Y., 3 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden M.Y.'nin dedesi Hüseyin Ö., "Süpürgenin demir sapıyla kafasına vurmuş. İnsan kendi canını öldürür mü?" dedi.

6 yaşındaki çocuğunu boruyla döverek ağır yaraladı

AA'nın haberine göre, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 Ocak'ta babası Mehmet Y. tarafından şiddete maruz kalan 6 yaşındaki çocuk M.Y., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere cenaze nakil aracıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

'BÖYLE İNSANLIK OLUR MU?'

Fotoğraf: AA

M.Y.'nin dedesi Hüseyin Ö., gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Bile bile insan öldürülür mü? Böyle bir şey var mı? 6 yaşındaki çocuğu öldürdü. İnsan kendi canını öldürür mü? Hastanede 5 gün yattı. Süpürgenin demir sapıyla kafasına vurmuş. Daha önce de şiddet uygulamış ama biz bilmiyorduk. Böyle bir baba mı olur, böyle insanlık mı olur? Hiçbir canlı bunu yapmaz." ifadelerini kullandı.

M.Y.'nin cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından İskenderun ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İhbar üzerine 2 Ocak'ta Gültepe Mahallesi'ndeki adrese giden 112 Acil Servis ekibi, başına sert cisimle vurulduğu değerlendirilen 6 yaşındaki M.Y.'yi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırmıştı. Çocuk, hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Soruşturma kapsamında eşinden 1,5 yıl önce boşanan baba Mehmet Y., oğluna şiddet uyguladığı için tutuklanmıştı. (HABER MERKEZİ)