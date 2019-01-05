‘Şizofreni teşhisi bulunan mahpus Kelekçiler serbest bırakılsın’

Hapishanelerdeki hak ihlallerine ve hasta mahpusların sağlık durumuna dikkat çekmek amacıyla 354 haftadır sürdürülen F Oturumu’nda, ağır şizofreni teşhisi bulunan mahpus Uğur Selman Kelekçiler’in serbest bırakılması talep edildi.

Tedavi hakları gasp edilen tüm hasta mahpusların sesi olmak için düzenlenen F Oturumu, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi önünde gerçekleşti. 354. hafta F Oturumu’nda ‘Hasta mahpus Uğur Selman Kelekçiler serbest bırakılsın’ ve ‘Tedavi haktır engellenemez’ pankartları açıldı. İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu’ndan Ferit Barut okudu. Barut, bipolar ve ağır şizofreni hastası Uğur Selman Kelekçiler’in durumunu anlattı.

‘İRADESİ DIŞINDA YANLIŞ İLAÇLAR VERİLDİ’

Hasta mahpus Kelekçiler’in 28 Mart 2018’de Gün Matbaa’ya yönelik operasyon kapsamında ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası’ iddialarıyla gözaltına alındığını, 14 günlük gözaltı sürecinde kullanmak zorunda olduğu ilaçların 10 gün sonra verildiğini söyledi. Barut, verilen tüm ilaçları tek seferde kullanan Kelekçiler’in ‘yaşayan bir ölüye döndüğünü’ ifade etti. Barut, “14 günlük gözaltından sonra tutuklanan Kelekçiler’in gözaltındayken yüksek dozda aldığı ilaçların etkisiyle durumu ağırlaştı. Hiçbir işini tek başına yapamaz hale geldi. Kendisine ve etrafındakilere zarar vermeye başlamış. Verilen bilgiye göre, bu sürede ailenin ısrarına rağmen hapishane doktoru kendileriyle görüşmemiş ve devlet hastaneleri tarafından verilen raporları alınmamıştır. Durumu ağırlaşan Kelekçiler’e kendi iradesi dışında önceki ilaçlarından farklı ilaçlar verilmiştir. Bu ilaçlar sonrasında durumu daha da ağırlaşan Kelekçiler Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırılmıştır. Doktorların ailesine verdiği bilgiye göre asıl tedaviye hapishaneden verilen yanlış ilaçların oluşturduğu tahribatı ortadan kaldırdıktan sonra başlanacak” dedi.

Barut, yüzde 45 engelli raporu bulunan Kelekçiler’e ‘cezai ehliyeti yoktur’ raporu verilmesine rağmen mahkemenin Adli Tıp Kurumu raporu istediğini aktardı. Barut, yaşam hakkı tehdit altında olan Kelekçiler’in 14 Ocak’ta görülecek duruşmada serbest bırakılmasını talep etti. (İstanbul/EVRENSEL)