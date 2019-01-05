Finlandiya’da hava trafik kontrol çalışanları iş bıraktı

Finlandiya Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (SLJY) ile işverenler arasında Ekim 2017’de başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde işverenler kontrolörlerin çalışma koşullarının düzetilmesi taleplerini reddetti.

SLJY, işverenlerin tutumunu protesto etmek için dün 15.00-17.00 saatleri arası iş bıraktı.

SLJY Başkanı Roy Myrberg, yaptığı yazılı açıklamada “2017 güzünden beri süren görüşmelerde işverenlerimiz ANS Finland ve servis sektöründe Palta, çalışma koşulları için anlaşmakta istekli davranmadı. Toplu sözleşme görüşmelerinin sürmesi ve çalışma koşullarında uzlaşma sağlanması için SLJY iş bırakma kararı almak zorunda kaldı” dedi.

Diyalogla sorunun çözümünden yana olduklarını söyleyen Myrberg, direniş nedeniyle hava trafiğinde meydana gelecek aksaklıklardan dolayı yolculardan özür diledi.

Finlandiya hava limanlarında çalışan kontrolörlerin yüzde 90'nını temsil eden SLJY, toplu sözleşme imzalanana kadar perşembe günleri 13.00-15.00 saatleri arasında iş bırakacaklarını açıkladı.

KONTROLÖRLER GÖSTERİLER YAPMIŞTI

2017 yılının Ekim ayında da SLJY, işverenin tutumunu protesto etmek için toplu sözleşme görüşmelerini dondurma kararı almış ve kontrolörler ülke çapında gösteriler yapmıştı.

Sendika, Palta işverenini toplu sözleşme görüşmelerinde gizli kalması için üzerinde görüş birliğine vardıkları belge ve bilgileri İş Mahkemesi'ne vermekle suçlamıştı. (DIŞ HABERLER)