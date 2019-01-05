Çukurova kitap fuarında gündem yüksek kağıt fiyatları

TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği İşbirliği tarafından düzenlenen 12'nci Çukurova Kitap Fuarı, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını kitapseverlere açtı. Fuar, TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği İşbirliği tarafından düzenlenen basın toplantısıyla başladı. 5-13 Ocak tarihleri arasında açık olacak olan fuarda, imza günlerinin yanı sıra panel, söyleşi, sergi ve dinletilerden oluşan 70 etkinlik gerçekleştirilecek. Açılışta konuşan TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, geçen sene 340 bin kişinin fuarı ziyaret ettiğini belirterek bu yıl bu rakamın da üstüne çıkılmasının beklendiğini söyledi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Başkanı Hüseyin Sözlü de yaptıkları konuşmalarda Adana'nın kurtuluşunu kutlayarak fuarları destekleyeceklerini ifade etti.

Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kocatürk, kağıt fiyatlarındaki artıştan kaynaklı yayıncıların kağıt bulmakta zorlandıklarına dikkat çekerek “Kendi kağıdınızı üretemezseniz bir gün kültür çeşitliliğinizi fikirlerinizi yayacak kağıt bulamazsınız” dedi.

‘FUARLAR KİTAP OKURUNU GELİŞTİRİYOR’

Türkiye’de yayıncıların bağımsız olarak 2017’de 60 bin yeni başlık ürettiğini ifade eden Kocatürk, bir önceki yılda 11 olan sırasını bu alanda 6'ıncı sıraya yükselttiğini belirterek bu rakamın 2018’de 67 bin olduğunu dile getirdi. Bu artışta kitap fuarlarının etkisinin büyük olduğunu ifade eden Kocatürk, “İlk defa gittiğimiz şehirlerde çocukların ilk sene kitaplara uzaktan baktıkları, ikinci sene kitapları karıştırdıkları üçüncü sene ellerinde listelerle kitap aldıklarını gözlemliyoruz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

‘MEB YAYINCILARIN OKULLARA GİRMESİNİ ENGELLİYOR’

Türkye’nin PİSA’da 2015 yılında okuduğunu anlamada 72 ülke arasında 50’inci sırada olduğunu hatırlatan Kocatürk, “Burada başta Milli Eğitin Bakanlığı, belediyelere çok önemli bir görev düştüğünü ifade etti. Okullardaki kütüphanelerin sayısının arması, halk kütüphanelerinin sayısının artması gerektiğini, burada belediyelere de görev düştüğünü ifade eden Kocatürk, “Ama bir önemli noktası okullarda öğretmenle çocuğun kitapla ilişkisinin gelişmesidir. Burada bir eleştirimiz de var. Böyle bir görev önümüzdeyken Milli Eğitim Bakanlığımız her yıl yayınladığı genelge ile yayıncıların okula sokulmamasını istiyor. Bu konuda girişimlerimiz var” dedi.

SEKA'LARA BENZER ÖNLEM ALINSIN"

Türkiye’de Ağustos’taki döviz dalgalanmalarından sonra yayıncıların İtalya’dan kağıdı bulmakta çok zorlandığını dile getiren Kocatürk, “Bir Dönem SEKA’lar vardı ve Türkiye’nin kitap ve gazete kağıdı ihtiyacını karşılıyordu. Kağıt meselesi stratejik bir alan haline geldi. Kendi kağıdınızı üretemezseniz bir gün kültür çeşitliliğinizi fikirlerinizi yayacak kağıt bulamazsınız. SEKA’lara benzer üretimi teşvik edici tedbirler alınmasını istiyoruz” dedi.

VERGİ İNDİRİMİ BEKLERKEN E-KİTAP’TA YÜZDE 18'E ÇIKARILDI

19 Aralık’ta Maliye Bakanlığı genelgesi ile e-kitap’ta KDV’nin yüzde 18’e çıkarıldığını dile getiren Kocatürk, “Kağıt sıkıntısı varken bu artışın da yayıncıları olumsuz etkilediğini dile getirdi. Okuma kültürünü yaygınlaştıracaksak bu vergiler indirilmeli” dedi. (Adana/EVRENSEL)