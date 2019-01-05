Elektrik kesintilerine tepki: Zamlar geri alınsın, arıza giderilsin

Dersim'in ilçelerinde günlerdir süren elektrik kesintilerine tepki gösteren CHP Dersim İl Örgütü basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan İl Başkanı Yılmaz Çelik, yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı halkın ciddi sıkıntılar yaşadığına dikkat çekerek “Kesintiler gündelik yaşamı aksatmış, elektronik cihazların bozulması maddi zarara neden olmuştur. 20 yıl önce 3-4 metreye varan kar yağışı olmasına rağmen böylesi elektrik kesintileri yaşanmamıştı. Son iki ayda gelen elektrik faturaları ekonomik krizle boğuşan halkımıza zamanında ödeyemediği için mağduriyet yaşarken yaşanan kesintiler ciddi toplumsal soruna dönüşmüştür. Halkın vergileriyle halka hizmet etmesi gereken kurumlar yaşanan kesintilerin nedenini sadece zorlu kış şartlarına bağlamaya çalışmaktadır. Bunun tek nedeni bakım işinin ehil firmalara verilmeyip yandaş ve tecrübesiz firmalara verilmesidir. Elektriğe yapılan zamların geri alınmasını, yaşanılan kesintilerin ve arızaların kalıcı olarak giderilmesini istiyoruz” dedi. (Dersim/EVRENSEL)