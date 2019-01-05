İYİ Parti, 99 belediye başkan adayının ismini açıkladı

İYİ Parti, 7 tanesi il olmak üzere 99 belediye başkan adayını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, yaptığı açıklamada 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler ile ilgili çalışmalarında önemli bir aşamaya geldiklerini, CHP ile güç birliği çerçevesinde görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. Müsavat Dervişoğlu, gerek parti içi çalışmalarının, gerekse işbirliği görüşmelerinin sonuçları ile belirlenen 7’si il, diğerleri ilçe ve belde olmak üzere 99 belediye başkan adayının isimlerini paylaştı.

Dervişoğlu'nun açıkladığı 7 ilin belediye başkan adayları şu isimlerden oluşuyor:

Aksaray: Özhan Türemiş

Ardahan: Mete Özdemir

Bayburt: Yunus Özyıldırım

Düzce: Ömer Küçük

Karaman: Zühtü Bahadır Bayraç

Kilis: Ahmet Nalçacıoğlu

Siirt: Ahmet Özgür

(DHA)