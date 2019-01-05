05 Ocak 2019 13:38
İYİ Parti, 99 belediye başkan adayının ismini açıkladı
İYİ Parti, toplamda 99 il, ilçe ve belde belediyesi için belirlediği başkan adaylarının isimlerini açıkladı.
İYİ Parti logosu
İYİ Parti, 7 tanesi il olmak üzere 99 belediye başkan adayını açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, yaptığı açıklamada 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler ile ilgili çalışmalarında önemli bir aşamaya geldiklerini, CHP ile güç birliği çerçevesinde görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. Müsavat Dervişoğlu, gerek parti içi çalışmalarının, gerekse işbirliği görüşmelerinin sonuçları ile belirlenen 7’si il, diğerleri ilçe ve belde olmak üzere 99 belediye başkan adayının isimlerini paylaştı.
Dervişoğlu'nun açıkladığı 7 ilin belediye başkan adayları şu isimlerden oluşuyor:
- Aksaray: Özhan Türemiş
- Ardahan: Mete Özdemir
- Bayburt: Yunus Özyıldırım
- Düzce: Ömer Küçük
- Karaman: Zühtü Bahadır Bayraç
- Kilis: Ahmet Nalçacıoğlu
- Siirt: Ahmet Özgür
(DHA)
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