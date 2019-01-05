05 Ocak 2019 13:27Son Düzenlenme Tarihi: 05 Ocak 2019 13:49
ABD'de bowling salonuna silahlı saldırı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'ndeki 'Gable House Bowl' isimli bowling salonunda gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
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Fotoğraf: Google Street View
ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde Torrance bölgesindeki 'Gable House Bowl' isimli bowling salonunda silahlı saldırı düzenlendi.
Torrance polisi, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri henüz açıklanmadı.
Polis, çevredekilere olay bölgesinden uzak durmaları uyarısında bulundu. (DIŞ HABERLER)
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