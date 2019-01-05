ABD'de bowling salonuna silahlı saldırı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Rutkay Aziz: 12 Eylül'de bile soldan bu kadar dönek çıkmamıştır

Sanatçı Rutkay Aziz, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin ile yaptığı söyleşide, "12 Mart'ta ve 12 Eylül'de bile soldan bu kadar dönek çıkmamıştır" dedi.