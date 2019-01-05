Yüzlerce kadın ‘birlikte güçlüyüz’ dedi
164 kadın ve LGBTİ örgütünün çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, kazanımlarına dönük saldırılara karşı ortak mücadele paydalarını konuşacak.
Fotoğraf: Hilal Tok
Kadınlar Birlikte Güçlü'nün “kazanımlarımıza, haklarımıza, hayatlarımıza, sahip çıkmak için” diyerek çağırdığı buluşmaya, ülkenin dört bir yanından gelen yüzlerce kadın katıldı. Farklı şehir ve örgütlerden kadınlar, bu konuşmalar vesilesiyle birlikteliğini nasıl kuracaklarını ve bu birlikteliği nasıl sürdürebilir kılacaklarını tartışacak.
Türkiye Kadın Buluşması için 30’dan fazla ilden 600’ü aşkın kadın, İstanbul Fulya Sanat Merkezinde bir araya geldi. Buluşmaya, ülkenin dört bir yanından gelen 800'ü aşkın kadın katıldı. 164 kadın ve LGBTİ örgütünün çağrısıyla yapılan buluşmada, kadınlar sık sık "Kadınlar birlikte güçlü", "Yaşasın kadın dayanışması" sloganları attı. 40 ilden kadın platformunun katıldığı buluşmada, 20 ilden il kadın platformları adına sunum yapıldı. Kadınlar yaptıkları konuşmalarda, buluşmanın önemine dikkat çekti.
'MÜCADELEDEN GERİ DURMAYA NİYETİMİZ YOK'
Türkiye Kadın Buluşması’nın açılış konuşmasında, buluşmanın amacının kadın hareketi olarak her şeye rağmen bir arada durulduğunu göstermek olduğu vurgulandı. “Sesimizi, sözümüzün kıymetini azaltmaya; çeşitli yollarla bizi düşmanlaştırmaya çalıştıkları bu dönemde bile Türkiye’de kadınların kadın hareketine, kurumlarına hala güvendiğini ve bizlerin yok sayıldığı bir kadın hareketinin ise hakiki olmadığını hatırlatacak büyüklükte ve çeşitlilikte bir buluşma gerçekleştiriyoruz. İşte bunu birlikte başardık” denildi.
Şu ana kadar yapılan konuşmalarda, OHAL koşullarında yaşanan hak ihlalleri, kadın emeği, doğa ve çevre mücadelesi, kadın cinayetleri, krizin kadınların yaşamına olan etkileri ile bunlara karşı yerellerde verilen mücadele denetimleri aktarıldı. Kadınlar yaptıkları konuşmalarda, direnişteki Flormar işçilerinin yanında olduklarını söylerken açlık grevindeki Leyla Güven'i de selamladı.
'YERELLERİN KENDİNE ÖZGÜ SORUN VE TALEPLERİ VAR'
Kadınlar Birlikte Güçlü çağrısıyla yapılan buluşmayı Evrensel'e değerlendiren kadınlar, ortak mücadeleye vurgu yaptı.
Bu buluşmayı önemli bulduklarını dile getiren Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Adile Doğan, söyle konuştu: Türkiye’nin dört bir yanından kadınların bir araya gelme arzusu, isteği bizim de temennilerimizden, arzularımızdan birisi. Kadın hareketi açısından da önemli olduğunu düşündüğümüz için biz de buradayız. Toplantıya illerden gelen kadın arkadaşlar daha çok yerellerdeki sorunlarını ve taleplerini aktarıyor. Her yerelin kendine özgü sorun ve talepleri var. Evet şiddet ortak sorunumuz, ekonomik kriz emekçi kadınların ortak sorunu ama yerellerin kendilerine özgü sorunları var. Her bölgenin örgütlenme şeklinin de farklı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradan çıkacak olan birlikteliğin yerelleri güçlendireceği, mücadele deneyimlerinin aktarıldığı, yerel örgütlenmelerin daha da güçlenmesini sağlanması beklentisi içindeyiz.
'BEKLENTİMİZ DAHA ÇOK KADINI MÜCADELEYE SEFERBER ETMEK'
Ankara Kadın Platformundan Yurdagül Çabat ise, yerellerdeki kadın platformlarına kadın katılımını güçlendirmek ve genişletmek amacıyla katıldıklarını söyledi. Çabat, "Elbette ki yüzlerce kadının bir arada olması ve birlikte kadın mücadelesinin önünü açacak, sorunlarımıza dair tartışmalar yürütmesi önemli. Bunun bilinciyle platform olarak ortak bir metin hazırladık ve bu buluşmaya sunduk. Bu buluşmadan beklentimiz, yerelde yaptığımız kadın çalışmalarımızı ve mücadelemizi daha da genişletmek, daha çok kadını bir araya getirmek ve mücadeleye seferber etmek." dedi.
'KADINLAR HİÇBİR ZAMAN MÜCADELEYİ BIRAKMADI'
HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm de, bu buluşmanın önemine vurgu yaptı. Gülüm, "Çok güzel bir buluşma, gerçekten çok kalabalık, çok güçlü, kadınların enerjisi müthiş, kadınlarla bir arada bulunmanın kendisi müthiş. Buradan çok güçlü bir sonuç çıkacağını düşünüyorum. Bir arada olmanın gücünün farkındayız. Kadın katılımına yönelik saldırıların farkındayız ama bunlara asla izin vermeyeceğiz. Birlikte yol alacağız, birlikte yürüyeceğiz. Buradan güçlü bir dayanışma ağı örgütlenmesini çıkaracağımıza da eminim. Kazanımlarımızın elimizden alınmasına izin vermeden mücadeleye devam edeceğiz. Kadınlar hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadılar. OHAL sürecinde de sonrasında da kadınlar sokaklarda, meydanlarda olmaya devam ettiler. Bugün de devam edeceğiz ve sonunda biz başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.
'BU BULUŞMA BİR BAŞLANGIÇ'
KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy ise bu buluşmanın bir bağlangıç olduğunu dile getirdi. Atasoy, şöyle konuştu: Bu buluşmanın tartışmaları İstanbul’da başladığı tarihten itibaren bizim İstanbul’daki arkadaşlarımız bunun içerisinde yer alıyorlardı. Bu buluşma örgütlenirken de pek çok yerelde şubelerimizden kadın üyelerimiz görüşlerimizi dile getirdiler. Bu buluşmaya tartışmalar yürüterek geldik. Bu dönemde yapılan bu buluşmayı çok önemsiyoruz. Özellikle ataerkil kapitalizmin kadın emeğine dönük vahşi saldırılarının iyice arttığı bir süreçte, ekonomik krizi ve bu krizin etkilerinin de çok uzun süreceğini düşündüğümüzde, aslında kadınların emeklerine sahip çıkmasının gerekliliği de bu buluşmada yapılan tartışmalarda, aktarımlarda ortaya çıktı. Kadınlar nerede olursa olsun, kadınlar tarlada, fabrikada, kamuda, zindanda her yerde hem kimliklerine hem de emeklerine sahip çıkma mücadelesi veriyorlar. Bu mücadeleyi kadınlar eğer yükseltirse hem kapitalizmin hem de kapitalizmin bugünkü siyasi temsili olan AKP rejiminin yıkılma olasılığı da o kadar artar. Bu buluşmanın bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz ve bundan sonra da yerellerden daha güçlü buluşmalarla daha büyük bir birliktelik ve mücadelenin doğacağına inanıyoruz.
Türkiye Kadın Buluşması, illerden gelen kadınların sunumlarıyla sürüyor. Buluşma, 6 Ocak Pazar günü de devam edecek. (HABER MERKEZİ)
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- 17+ Alevi Kadınlar
- 78'liler Federasyonu Kadın Meclisi
- Acıbadem'li Kadınlar
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- Adalar Vakfı Kadın Çalışma Grubu
- AKA-DER Kadın Faaliyeti
- Anarşist Kadınlar
- Ankara Kadın Platformu
- Antakya Kadın Dayanışması
- Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
- Atakent Kadın Meclisi
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- Bornova Kadın Dayanışma Derneği
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- Demir Leblebi Kadın Derneği
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