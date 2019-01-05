05 Ocak 2019 12:56
Son Düzenlenme Tarihi: 05 Ocak 2019 13:39

Yüzlerce kadın ‘birlikte güçlüyüz’ dedi

164 kadın ve LGBTİ örgütünün çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, kazanımlarına dönük saldırılara karşı ortak mücadele paydalarını konuşacak.

GÜNCELLENDİ
Yüzlerce kadın ‘birlikte güçlüyüz’ dedi

Fotoğraf: Hilal Tok

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    Kadınlar Birlikte Güçlü'nün “kazanımlarımıza, haklarımıza, hayatlarımıza, sahip çıkmak için” diyerek çağırdığı buluşmaya, ülkenin dört bir yanından gelen yüzlerce kadın katıldı. Farklı şehir ve örgütlerden kadınlar, bu konuşmalar vesilesiyle birlikteliğini nasıl kuracaklarını ve bu birlikteliği nasıl sürdürebilir kılacaklarını tartışacak.

    Türkiye Kadın Buluşması için 30’dan fazla ilden 600’ü aşkın kadın, İstanbul Fulya Sanat Merkezinde bir araya geldi. Buluşmaya, ülkenin dört bir yanından gelen 800'ü aşkın kadın katıldı. 164 kadın ve LGBTİ örgütünün çağrısıyla yapılan buluşmada, kadınlar sık sık "Kadınlar birlikte güçlü", "Yaşasın kadın dayanışması" sloganları attı. 40 ilden kadın platformunun katıldığı buluşmada, 20 ilden il kadın platformları adına sunum yapıldı. Kadınlar yaptıkları konuşmalarda, buluşmanın önemine dikkat çekti.

    'MÜCADELEDEN GERİ DURMAYA NİYETİMİZ YOK'

    Türkiye Kadın Buluşması’nın açılış konuşmasında, buluşmanın amacının kadın hareketi olarak her şeye rağmen bir arada durulduğunu göstermek olduğu vurgulandı. “Sesimizi, sözümüzün kıymetini azaltmaya; çeşitli yollarla bizi düşmanlaştırmaya çalıştıkları bu dönemde bile Türkiye’de kadınların kadın hareketine, kurumlarına hala güvendiğini ve bizlerin yok sayıldığı bir kadın hareketinin ise hakiki olmadığını hatırlatacak büyüklükte ve çeşitlilikte bir buluşma gerçekleştiriyoruz. İşte bunu birlikte başardık” denildi.

    Şu ana kadar yapılan konuşmalarda, OHAL koşullarında yaşanan hak ihlalleri, kadın emeği, doğa ve çevre mücadelesi, kadın cinayetleri, krizin kadınların yaşamına olan etkileri ile bunlara karşı yerellerde verilen mücadele denetimleri aktarıldı. Kadınlar yaptıkları konuşmalarda, direnişteki Flormar işçilerinin yanında olduklarını söylerken açlık grevindeki Leyla Güven'i de selamladı.

    'YERELLERİN KENDİNE ÖZGÜ SORUN VE TALEPLERİ VAR'

    Kadınlar Birlikte Güçlü çağrısıyla yapılan buluşmayı Evrensel'e değerlendiren kadınlar, ortak mücadeleye vurgu yaptı.

    Fotoğraf: Evrensel

    Bu buluşmayı önemli bulduklarını dile getiren Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Adile Doğan, söyle konuştu: Türkiye’nin dört bir yanından kadınların bir araya gelme arzusu, isteği bizim de temennilerimizden, arzularımızdan birisi. Kadın hareketi açısından da önemli olduğunu düşündüğümüz için biz de buradayız. Toplantıya illerden gelen kadın arkadaşlar daha çok yerellerdeki sorunlarını ve taleplerini aktarıyor. Her yerelin kendine özgü sorun ve talepleri var. Evet şiddet ortak sorunumuz, ekonomik kriz emekçi kadınların ortak sorunu ama yerellerin kendilerine özgü sorunları var. Her bölgenin örgütlenme şeklinin de farklı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradan çıkacak olan birlikteliğin yerelleri güçlendireceği, mücadele deneyimlerinin aktarıldığı, yerel örgütlenmelerin daha da güçlenmesini sağlanması beklentisi içindeyiz.

    'BEKLENTİMİZ DAHA ÇOK KADINI MÜCADELEYE SEFERBER ETMEK'

    Fotoğraf: Evrensel

    Ankara Kadın Platformundan Yurdagül Çabat ise, yerellerdeki kadın platformlarına kadın katılımını güçlendirmek ve genişletmek amacıyla katıldıklarını söyledi. Çabat, "Elbette ki yüzlerce kadının bir arada olması ve birlikte kadın mücadelesinin önünü açacak, sorunlarımıza dair tartışmalar yürütmesi önemli. Bunun bilinciyle platform olarak ortak bir metin hazırladık ve bu buluşmaya sunduk. Bu buluşmadan beklentimiz, yerelde yaptığımız kadın çalışmalarımızı ve mücadelemizi daha da genişletmek, daha çok kadını bir araya getirmek ve mücadeleye seferber etmek." dedi.

    'KADINLAR HİÇBİR ZAMAN MÜCADELEYİ BIRAKMADI'

    Fotoğraf: Evrensel

    HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm de, bu buluşmanın önemine vurgu yaptı. Gülüm, "Çok güzel bir buluşma, gerçekten çok kalabalık, çok güçlü, kadınların enerjisi müthiş, kadınlarla bir arada bulunmanın kendisi müthiş. Buradan çok güçlü bir sonuç çıkacağını düşünüyorum. Bir arada olmanın gücünün farkındayız. Kadın katılımına yönelik saldırıların farkındayız ama bunlara asla izin vermeyeceğiz. Birlikte yol alacağız, birlikte yürüyeceğiz. Buradan güçlü bir dayanışma ağı örgütlenmesini çıkaracağımıza da eminim. Kazanımlarımızın elimizden alınmasına izin vermeden mücadeleye devam edeceğiz. Kadınlar hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadılar. OHAL sürecinde de sonrasında da kadınlar sokaklarda, meydanlarda olmaya devam ettiler. Bugün de devam edeceğiz ve sonunda biz başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

    'BU BULUŞMA BİR BAŞLANGIÇ'

    Fotoğraf: Evrensel

    KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy ise bu buluşmanın bir bağlangıç olduğunu dile getirdi. Atasoy, şöyle konuştu: Bu buluşmanın tartışmaları İstanbul’da başladığı tarihten itibaren bizim İstanbul’daki arkadaşlarımız bunun içerisinde yer alıyorlardı. Bu buluşma örgütlenirken de pek çok yerelde şubelerimizden kadın üyelerimiz görüşlerimizi dile getirdiler. Bu buluşmaya tartışmalar yürüterek geldik. Bu dönemde yapılan bu buluşmayı çok önemsiyoruz. Özellikle ataerkil kapitalizmin kadın emeğine dönük vahşi saldırılarının iyice arttığı bir süreçte, ekonomik krizi ve bu krizin etkilerinin de çok uzun süreceğini düşündüğümüzde, aslında kadınların emeklerine sahip çıkmasının gerekliliği de bu buluşmada yapılan tartışmalarda, aktarımlarda ortaya çıktı. Kadınlar nerede olursa olsun, kadınlar tarlada, fabrikada, kamuda, zindanda her yerde hem kimliklerine hem de emeklerine sahip çıkma mücadelesi veriyorlar. Bu mücadeleyi kadınlar eğer yükseltirse hem kapitalizmin hem de kapitalizmin bugünkü siyasi temsili olan AKP rejiminin yıkılma olasılığı da o kadar artar. Bu buluşmanın bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz ve bundan sonra da yerellerden daha güçlü buluşmalarla daha büyük bir birliktelik ve mücadelenin doğacağına inanıyoruz.

    Türkiye Kadın Buluşması, illerden gelen kadınların sunumlarıyla sürüyor. Buluşma, 6 Ocak Pazar günü de devam edecek. (HABER MERKEZİ)

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    METNİ İMZALAYAN KADIN VE LGBTİ GRUPLARININ LİSTESİ

    • 17+ Alevi Kadınlar 
    • 78'liler Federasyonu Kadın Meclisi
    • Acıbadem'li Kadınlar
    • Adana Kadın Platformu
    • Adalar Vakfı Kadın Çalışma Grubu
    • AKA-DER Kadın Faaliyeti
    • Anarşist Kadınlar
    • Ankara Kadın Platformu
    • Antakya Kadın Dayanışması
    • Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
    • Atakent Kadın Meclisi
    • Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi
    • Bağımsız Kadın Derneği-Mersin
    • Bakırköy Kadın Dayanışması
    • Barış için Kadın Akademisyenler
    • Başlangıç Kolektifi'nden Kadınlar  
    • Batman Kadın Platformu
    • Beden Olumlama Hareketi
    • Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
    • Bornova Kadın Dayanışma Derneği
    • Buca Evka 1 Kadın Kültür ve Dayanışma Evi Derneği (BEKEV)
    • Bursa Kadın Platformu
    • Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
    • Çanakkale El Emeğini Değerlendirme Ve Kadın Danışma Merkezi –ELDER
    • Çekmeköy Kadın Meclisi
    • Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Derneği (ÇEKEV)
    • Datça Kadın Girişimi
    • DBP Kadın Komisyonu
    • Defne Kadın Emeği Derneği
    • Demir Leblebi Fanzin
    • Demir Leblebi Kadın Derneği
    • Demokratik Alevi Dernekleri Kadın Meclisi  
    • Demokratik İslâm Kongresi Kadın Meclisi
    • Demokratik Kadın Hareketi
    • Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği
    • Denizli Kadın Platformu
    • Dicle-Amed Kadın Platformu
    • Didim Kibele Kadın Derneği
    • DİSK Emekli-sen Kadın Sekreterliği
    • DİSK Genel-İş Kadın Komisyonu
    • Divriği Kültür Derneği Kadın Kurulu  
    • Doğu ve Güney Doğu İş Kadınları Derneği
    • Dut Ağacı Derneği’nden Kadınlar
    • Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Koordinasyonu
    • Edirne Kadın Merkezi Dayanışma Derneği (EKAMEDER)
    • Ekmek ve Gül
    • Emek Partili Kadınlar
    • Erktolia
    • Erzincan Katre Kadın Oluşumu
    • Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği
    • Eşit Yaşam Derneği
    • Eşitlik, Adalet, Kadın Platform
    • Ev-eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu
    • Ev-eksenli Çalışanlar Sendikası  
    • Ev Hanımları Dayanışma Ve Kalkındırma Derneği (EVKAD)
    • Feminist Çukurova
    • FeminAmfi
    • Femin-art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği
    • Feminist Kadın Çevresi
    • Fethiye Kadın Danışma Dayanışma Derneği
    • FKF’li Kadınlar
    • Foça Barış Kadınları
    • GEN-DER Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi  
    • Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu
    • GÜÇ-KAT Dezavantajlı Kadınlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
    • Günebakan Kadın Derneği
    • Halkevci Kadınlar
    • Hatay Kadın Platformu
    • Hayır Üsküdar’dan Kadınlar
    • HDK Kadın Meclisleri
    • HDP Kadın Meclisi
    • Hopalı Kadınlar
    • İHD Kadın Hakları Komisyonu
    • İlerici Kadınlar Meclisi
    • İmece Ev İşçileri Sendikası
    • İskenderun Kadın Platformu
    • İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği
    • İşçi Demokrasisi Partisi'nden Kadınlar
    • İşte Kadınlar - İş Kadınlarının Haber Sitesi    
    • İzmir Amargi
    • İzmir Kadın Dayanışma Derneği
    • İzmir Kadın Platformu
    • Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER)
    • Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
    • Kadın Dayanışması
    • Kadın Emeği Kolektifi
    • Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu (KEİG)
    • Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği /Ankara
    • Kadın Meclisleri
    • Kadın Partisi
    • Kadın Savunma Ağı
    • Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi
    • Kadınlar Birlikte Güçlü – İstanbul
    • Kadınlar Sahnesi
    • Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM)
    • Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)
    • Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği
    • Kampüs Cadıları
    • Kampüssüzler Derneği'nden Kadınlar   
    • Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği
    • Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği
    • Kazdağı Kadınları
    • Kazete Bağımsız Kadın Gazetesi
    • KESK Kadın Meclisi
    • KeSKeSoR Amed LGBTİ+ Oluşumu
    • Kırkyama Kadın Dayanışması
    • Kırmızı Biber Derneği
    • Kocaeli Kadın Platformu
    • Koza Kadın Derneği /Bursa
    • Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması  
    • Kuir Eskişehir Lgbti Topluluğu
    • Lavender LGBTIQ+  
    • Mardin Şahmaran Kadın Platformu
    • Mersin Kadın Platformu
    • Mersin LGBT 7 Renk Derneği
    • Mersin Muamma LGBTİ+ Derneği
    • Mezopotamya Kadın Kooperatifi/Urfa
    • Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
    • Mor Dayanışma
    • Muğla Emek Benim Kadın Derneği
    • Muğla Karya Kadın Derneği  
    • Nar Kadın Dayanışması
    • Ordu Kadını Güçlendirme Derneği  
    • Özgür Genç Kadın
    • Platforma Yekitîya Jinên Kurd
    • Rosa Kadın Derneği
    • Samsun Kadın Dayanışması
    • Sınır Tanımayan Kadınlar
    • Sosyal Dayanışma Ağı – SODA
    • Sosyal Haklar Derneği'nden Kadınlar
    • Sosyalist Kadın Meclisleri
    • SYKP Kadın Meclisi
    • Tevgera Jinen Azad (TJA)
    • TMMOB Kadın Çalışma Grubu
    • Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği Kadın Komisyonu (TODAP)
    • Trabzon Demokratik Kadın Platformu  
    • Türk Kadınlar Birliği
    • Türk Tabipler Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu
    • Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Merkez ve 24 Şubesi
    • Türkiye Homenet/Ev-eksenli Çalışan Kadınlar Dayanışma Ağı  
    • Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
    • Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği   
    • Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği
    • Urfa Kadın Platformu
    • Urfa Yaşamevi Kadın Derneği
    • Üniversiteli Kadın Kolektifi
    • Van-Ahtamar Kadın Platformu
    • Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği
    • Yeni Demokrat Kadın
    • Yeniyol’dan Kadınlar
    • Yeşil Feministler
    • Yeşil Sol Gelecek Kadınları  
    • Yoğurtçu Kadın Forumu
    • Zonguldak Kadın Platformu  
    • Zorla Alıkonulan Kadınlar için Mücadele Platformu
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