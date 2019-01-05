Salihli Hacıbektaşlı'daki direniş çadırı jandarma tarafından söküldü

Özer AKDEMİR

Salihli’nin Hacıbektaşlı Mahallesinde süren jeotermal santraline karşı direniş çadırına sabaha karşı baskın yapan jandarma, çadırı söküp götürdü.

Salihli'de jandarma, bugün (5 Ocak) saat 03.00 sularında direniş çadırını söktü. Jandarma, çadırda bulunan yaklaşık 10 kadar gence kimlik kontrolü yaptı. Bu işlem sırasında cep telefonları ile görüntü alınmasına, hatta telefon görüşmesi bile yapılmasına engel olan jandarma, çadırın yanı sıra pankart ve dövizleri yanlarında getirdikleri traktöre yükleyerek götürdüler.

Fotoğraf: Evrensel

ÇADIRI KİM HANGİ GEREKÇEYLE SÖKTÜRDÜ?

Mahalleli bugün çadırın sökülmesi emrini kimin hangi gerekçeyle verdiğine dair bir dilekçe ile kaymakamlığa başvuracak. Bugün saat 12.00’de Salihli ticaret Odasında Salihli Çevre Derneği tarafından bir toplantı yapılarak son gelişmeler değerlendirilip nasıl bir yol izleneceği belirlenecek.

YAŞAM ALANLARININ DİBİNE JES

Mahalleli 2 Ocak'ta ortak kararla, mahallenin hemen yanı başına kurulma çalışmaları süren JES inşaatına giden yolu kapatmışlardı. Yolu bir konteynerla kaparak mahalleli hemen yanına kurdukları çadırda da gece gündüz nöbet tutuyordu. Üç gündür firma çalışanlarının inşaatı süren JES alanına bırakmayan mahalleli dün direniş çadırına gelerek kendilerinden yolu açmaları, çadırı kaldırmalarını isteyen Salihli Kaymakamı Levent Kılıç’a JES firması SANKO’nun araç gereçlerini alarak alandan çekilmesinin sonra kendilerinin de çadırı kardıracaklarını söylemişlerdi.