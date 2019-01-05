Sağlık durumu kötüleşen Leyla Güven, annesinin taziyesine gidemeyecek

Açlık grevinin 59’uncu gününde olan Leyla Güven’in yürüyemeyecek durumda olması nedeniyle annesinin Konya’daki taziyesine katılamayacağı öğrenildi.

"Abdullah Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılması" talebiyle Diyarbakır E Tipi Cezaevinde 8 Kasım’da açlık grevine başlayan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in önceki gün yaşamını yitiren annesi Cevriye Güven’in Konya’daki taziyesine katılamayacağı öğrenildi. Avukatlardan edinilen bilgilere göre sağlık durumu kötüleşen Güven, annesinin taziyesine katılamayacak.

Leyla Güven’in annesi Cevriye Güven toprağa verildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, dün avukatlarının yaptığı başvuru üzerine Güven’in annesinin taziyesine katılmasına izin verip tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi yönetimine yazı göndermişti. Bu doğrultuda Güven’in çıkacağı yolculuk öncesi akşam saatlerinde sağlık kontrolleri yapıldı.

Yapılan kontrollerde Güven’in tansiyonu 9/7 olarak çıktı. Çıkacağı yolculuğun bedeni üzerindeki yorucu etkisinin olası sonuçları konusunda sağlık görevlilerince bilgilendirilen Güven, yine de annesinin taziyesine katılacağını ifade etti. Bu talebi üzerine Güven için yolculuk yapacağı cezaevi ring aracı hazırlandı. Güven’in bugün sabah saatlerinde yapılması planlanan yolculuk öncesi son kontrolleri yapıldı. Ancak yapılan kontrollerde yüksek tansiyon, halsizlik, mide bulantısı, baş dönmesi gibi belirtiler tespit edildi.

Yürüyemeyecek durumda olduğu öğrenilen Güven, avukatlarının tavsiyesi doğrultusunda son anda annesinin taziyesine katılmama kararı aldı. (MA)