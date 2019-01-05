EMEP Üyesi Saffet Yılmaz'a sosyal medya soruşturması

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım ve ifadelere yönelik soruşturmalar hız kesmiyor. Son olarak Balıkesir'de Emek Partisi (EMEP) üyesi Cemal Saffet Yılmaz, 2018 yılı ocak ayındaki savaşın acı yüzünü sergileyen bir fotoğraf paylaşımı ve barışın simgesi olan zeytin dalının bir savaşın adı olmasına yönelik ifadesi nedeniyle C. Savcılığınca hakkında açılan bir dava kapsamında Balıkesir Terörle Mücdele (TEM) şubesinde ifade verdi.

C. Saffet Yılmaz, alınan ifadesi sonrası herhangi bir kısıtlılık olmaksızın salındı ancak hakkında açılmış olan davanın seyri konusundaki belirsizlik sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Emek Partisi EMEP Balıkesir Eski İl Başkanı İdris Doğan, CHP Üyesi Hakverdi Buğutekin ve daha birçok kişinin de Balıkesir'de Cumhuriyet Savcılığınca önümüzdeki günlerde ifadelerine başvurulmak üzere kendilerine çağrıda bulunuldu. (Balıkesir/EVRENSEL)