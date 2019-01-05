ABD'de bir genci öldüren polisler ceza almadan göreve döndü

ABD'de 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle Travis Jordan adlı bir genci üzerine kurşun yağdırarak öldüren polis memurları, herhangi bir ceza almadan görevine döndü.

DHA'da yer alan habere göre, ABD’nin Minneapolis şehrinde Kasım 2018'de bir polis 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle Travis Jordan adlı bir gencin üzerine 8 kurşun sıktı. Polisler, ağır yaralanarak yere yığılan Jordan'a önce kelepçe takmaya çalıştı ardından ilk yardımda bulundu. Yaşamını yitiren Jordan'ın yakınları ise şok silahı yerine tabanca kullanan polisler hakkında şikayetçi oldu. Minneapolis'in Hennepin ilçe savcısı ise polis memurlarına herhangi bir ceza verilmediğini ve görev döndüklerini duyurdu.

POLİSLER CEZA ALMADAN GÖREVE DÖNDÜ

Yetkililerin yaptığı açıklamada, görüntülerde hastaneye kaldırıldığı görülen şüphelinin yaşamını yitirdiği, henüz 11 aylık polis olan memurların da Kasım 2018'de gerçekleşen bu olay sonrası idari izne ayrıldıkları ve olayın araştırıldığı belirtilmişti. Minneapolis, Hennepin ilçe savcısı polis memurlarına herhangi bir ceza verilmediğini ve görev döndüklerini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

ABD'de 911’i arayarak acil durum bildirimi yapan bir kadın, Travis Jordan isimli arkadaşının intihar etme eğiliminde olduğunu ve kendisinden haber alamadığını, bu yüzden evinin kontrol edilmesini istedi. Bu çağrı üzerine olay yerine Ryan Keyes ve Neal Walsh isimli polis memurları gönderildi. Olay yerine giden polisler, evin kapısına vurarak içeri kimsenin olup olmadığını sordu. Polislerin üzerindeki kameralarca an be an kaydedilen olayda kapıyı açan adamın elinde bıçak bulunduğu görülüyor. Bıçağı gören polis, Jordan’a bıçağı bırakmasını ve dışarı çıkmasını söylüyor. Bunun üzerine elinde bıçakla dışarı çıkan Jordan, “hadi bu işi yapalım, hadi bunu yap” diye bağırırken duyuluyor. Bunun üzerine polis, bunu yapmak istemediğini ve dışarı çıkıp, bıçağı bırakmasını tekrarlıyor. Daha sonra elinde bıçakla polise doğru yürüyen Jordan, polisin dur sözlerine uymayarak yürümeye devam ediyor. Bunun üzerine polis memurlarından biri Jordan'a 1 el diğeri de 8 el ateş ediyor.

Görüntülerde de görüldüğü üzere, ağır yaralanarak yere düşen Jordan'ı önce kelepçelemeye çalışan polis memurları, daha sonra kendisine ilk yardım müdahalesinde bulundu ancak ağır yaralı olan Jordan yaşamını yitirdi. Yetkililer, bu olay sonrası polislerin idari izne ayrıldıklarını ve olayın araştırıldığını belirtmişti. Jordan'ın yakınları şok silahı yerine tabanca kullanan polisler hakkında şikayetçi oldu. Minneapolis, Hennepin ilçe savcısı da polis memurlarına herhangi bir ceza verilmediğini ve göreve döndüklerini duyurdu. (HABER MERKEZİ)