ABD polisi, 'dur' ihtarına uymadı diye bir şüpheliye kurşun yağdırdı

ABD'de bir polis, 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle bir şüphelinin üzerine kurşun yağdırdı. Polis, yere yığılan kişiye önce kelepçe takmaya çalıştı ardından ilk yardımda bulundu. Bıçaklı şüpheli yaşamını yitirdi, polisler ise soruşturma sonrası göreve döndü.

DHA'da yer alan habere göre, ABD’nin Minneapolis şehrinde bir polis, kontrole gittikleri evin sahibi elinde bıçakla üzerine yürüyünce tetiğe bastı. Polis, ‘dur’ ihtarını dikkate almayan şüpheliyi 8 el ateş ederek öldürdü.

Alınan bilgiye göre bir kadının, ABD acil durum numarası olan 911’i arayıp, Jordan isimli arkadaşından haber alamadığını, Jordan’ın silahsız olduğunu ve evinin kontrol edilmesini istemesi üzerine olay yerine Ryan Keyes ve Neal Walsh isimli polis memurları gönderildi. Olay yerine giden polisler evin kapısına vurarak içeri kimsenin olup olmadığını sordu. Polislerin üzerindeki kameralarca an be an kaydedilen olayda kapıyı açan adamın elinde bıçak bulunduğu görülüyor. Bıçağı gören polis, Jordan’a bıçağı bırakmasını ve dışarı çıkmasını söylüyor. Bunun üzerine elinde bıçakla dışarı çıkan Jordan, “hadi bu işi yapalım, hadi bunu yap” diye bağırırken duyuluyor. Bunun üzerine polis, bunu yapmak istemediğini ve dışarı çıkıp, bıçağı bırakmasını tekrarlıyor. Daha sonra elinde bıçakla polise doğru yürüyen Jordan, polisin dur sözlerine uymayarak yürümeye devam ediyor. Bunun üzerine polis memuru kendisine 8 el ateş ediyor.

8 KEZ VURULAN ŞÜPHELİYİ KELEPÇELEMEYE ÇALIŞTILAR

Yere yığılan şüpheliyi önce kelepçelemeye çalışan polis memurları, daha sonra kendisine ilk yardım müdahalesinde bulunuyor.

POLİSLER GÖREVE DÖNDÜ

Yetkililerin yaptığı açıklamada, görüntülerde hastaneye kaldırıldığı görülen şüphelinin yaşamını yitirdiği, henüz 11 aylık polis olan memurların da Kasım'da gerçekleşen bu olay sonrası idari izne ayrıldıkları ve olayın araştırıldığı belirtilmişti. Minneapolis, Hennepin ilçe savcısı polis memurlarına herhangi bir ceza verilmediğini ve görev döndüklerini duyurdu. (HABER MERKEZİ)