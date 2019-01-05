Kar yağışı tüm yurtta etkili oluyor

Meteorolojinin uyarı yaptığı soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı. İstanbul'un batı ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren kar etkili olmaya başladı. Silivri ve Çatalca, kar nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Kar biriken yollarda küreme yapılıyor.

Kırklareli'de de kar yağışı şiddetini arttırdı. Yüksek kesimlerde 2 gündür etkili olan kar yağışı kent merkezinde de başladı. Kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Bazı vatandaşlar kar topu oynadı, bazıları fotoğraf çekti, yağışa hazırlıksız yakalanan motosiklet ve bisiklet sürücüleri ise zor anlar yaşadı.

Yağışın devam ettiği Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, Kofçaz ilçesinde 20, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında 20, kent merkezinde ise 3 santimetreye ulaştı.

Yağış nedeniyle Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Kentte kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

TEKİRDAĞ'DA KAR YAĞIŞI

​ Fotoğraf: AA ​

Tekirdağ şehir merkezi ve ilçelerde kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan ve Süleymanpaşa, Hayrabolu, Çerkezköy, Çorlu ve Malkara ilçe merkezlerini beyaza bürüyen kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve AFAD ekipleri ana arterler ile Tekirdağ-Hayrabolu ve Tekirdağ-Malkara yolunda tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Şehir merkezi ve ilçelerde kapalı yol bulunmayan kentte, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Tekirdağ Kızılay Şubesi ekipleri de yollarda kalan araç sürücülerine gıda yardımında bulunuyor.

Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

EDİRNE'DE KAR ETKİSİNİ ARTIRDI

Fotoğraf: AA

Edirne kent merkezinde ve ilçelerde kar yağışı şiddetini arttırdı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Havsa, Uzunköprü, Keşan, İpsala, Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerinde de kar yağışı devam ediyor.

Trafikte kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yolda kalırken, bazı sürücüler de yol kenarına park ederek araçlarının lastiklerine zincir taktı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de karda mahsur kalan sürücülere yardımcı oluyor.

Kar yağışı Edirne'deki tarihi yapılarda güzel görüntüler ortaya çıkardı. Mimar Sinan'ın ustalık eseri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi kar yağışında da büyüleyen görüntüler oluşturdu.

Bazı vatandaşlar ve çocuklar kar topu oynadı, bazıları ise fotoğraf çekti.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kapalı köy yolu bulunmazken, sınır kapılarına ulaşım da sağlanıyor.

İZMİR’İN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI

Fotoğraf: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde kar küreme ve tuz serim araçlarıyla çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bazı bölgelerde kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ve köy yollarında ulaşımın kısa süreli kapandığının belirtildiği açıklamada, Karabağlar ilçesindeki Kavacık ve Tırazlı mahalleleri ile Bergama ilçesindeki Yukarıada, Güneşli, Kırcalar ve Topallar mahallelerinde yolların açık tutulması için çalışmanın devam ettiği ifade edildi.

Ödemiş'in Hacıhasan, Kemer ve Yılanlı mahallelerinde kar yoğunluğu nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatıldığı, Kemalpaşa ilçesine bağlı Spil ve Beşpınar mevkilerinde de yol açma ve tuzlama yapıldığı aktarıldı.

MUĞLA'DA KAR YAĞIŞI

Fotoğraf: AA

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bazı mahalleler, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Bekçiler, Bayır, Seki, Doğanlar, Yayla Ceylan, Yayla Patlangıç, Yayla Karaçulha ve Dont mahallelerinde gece yarısından sonra kar yağışı etkili oldu. Mahallelere ulaşımı sağlayan yollarda biriken karlar, Seydikemer Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü bin 300 rakımlı Karabel mevkisine gelen vatandaşlar da karda eğlenceli dakikalar yaşadı. Bölgeye gelen bazı vatandaşlar, yanlarında getirdikleri leğen ve naylonlarla kaydı, bazıları da kar üzerinde mangal yaptı.

DÜZCE VE BOLU'DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Fotoğraf: AA

Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini devam ettiriyor. Bolu Dağı'nın Düzce ve Bolu kesimlerinde, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde yaklaşık 3 gündür etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Yağış, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Sarıçökek, 1, 2 ve 3. viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli kısmında tipi şeklinde, D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde bulunan Bıçkıyanı, Bakacak, Karanlıkdere, Dipsizgöl, Seymenler ve Elmalık mevkisinde etkili oluyor.

Karayolları görevlileri kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken polis ekipleri ise her iki yolda ring halinde sürücüleri yakın takip, kar lastiği ve aşırı hız konusunda

KÜTAHYA'DA KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA

Fotoğraf: AA

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Alınan bilgiye göre, Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda zaman zaman aksamalara yol açıyor.

Karayolları ekipleri iş makineleriyle küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Domaniç ilçesinin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

KIRIKKALE'DE YOĞUN SİS VE KAR YAĞIŞI

Fotoğraf: AA

43 ilin geçiş noktasında ‘kilit kavşak’ olarak bilinen Kırıkkale'de de kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve sis nedeniyle Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun kara yolunun bazı bölümlerinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sürücüler, dinlenme tesislerinde mola vererek sisin etkisinin azalmasını bekledi. Kentte kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.

Ankara'da öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

SİVAS'TA 218 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Sivas ve ilçelerinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle 218 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 14, ilçelerden Akıncılar'da 16, Doğanşar'da 6, Gölova'da 11, Hafik'te 28, İmranlı'da 37, Kangal'da 9, Koyulhisar'da 23, Suşehri'nde 32 ve Zara'da 42 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Tödürge ve Hafik göllerinin yüzeyi soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu.

BÖLGEDE 102 KÖY VE MAHALLE İLE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Fotoğraf: DHA

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Tunceli'de 102 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da bir süredir aralıklarla devam eden ve özellikle akşam ile gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı kentte, bazı ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu.

ERZİNCAN

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Erzincan'daki da kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Çayırlı'da 9, İliç'te 6, Kemaliye'de 11, Otlukbeli'nde 3, Refahiye'de 7 ve Tercan'da 5 olmak üzere toplam 41 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

DERSİM

Dersim’de de aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köye ulaşım gerçekleştirilemiyor. Yüksek kesimlerde yer yer etkisini artıran tipi ve sis ekiplerin çalışmalarını güçleştiriyor.

ARDAHAN'DA KAR VE TİPİ ULAŞIMI AKSATIYOR

Ardahan'da kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kentte bir süredir aralıklarla devam eden ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, tipi ve soğuk hava nedeniyle yüksek kesimlerindeki kara yollarında görüş mesafesi düştü ve buzlanma oluştu.

Görevliler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Ardahan-Şavşat ile Ardahan-Posof kara yollarında tır geçişlerine izin vermiyor. Olumsuz hava koşulları yüzünden Ardahan-Şavşat kara yolunu kullanacak tır sürücülerine Ardahan-Göle kara yolunu kullanmaları öneriliyor.

Kar ve tipinin özellikle Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde etkili olduğu kaydedildi. (AA)