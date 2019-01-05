Kar Balkanlar’dan ülkeye giriş yaptı

Meteorolojinin uyarı yaptığı soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı. İstanbul'un batı ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren kar etkili olmaya başladı. Silivri ve Çatalca, kar nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Kar biriken yollarda küreme yapılıyor.

Kar yağışı sabah saatlerinde ise Trakya’da etkisini göstermeye başladı. Tekirdağ'ın Hayrabolu, İpsala, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kırklareli'de de kar yağışı şiddetini arttırdı. Yüksek kesimlerde 2 gündür etkili olan kar yağışı kent merkezinde de başladı. Kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Bazı vatandaşlar kar topu oynadı, bazıları fotoğraf çekti, yağışa hazırlıksız yakalanan motosiklet ve bisiklet sürücüleri ise zor anlar yaşadı.

Yağışın devam ettiği Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, Kofçaz ilçesinde 20, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında 20, kent merkezinde ise 3 santimetreye ulaştı.

Fotoğraf: AA

Yağış nedeniyle Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Kentte kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

EDİRNE'DE KAR ETKİSİNİ ARTIRDI

Edirne kent merkezinde ve ilçelerde kar yağışı şiddetini arttırdı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Havsa, Uzunköprü, Keşan, İpsala, Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerinde de kar yağışı devam ediyor.

Trafikte kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yolda kalırken, bazı sürücüler de yol kenarına park ederek araçlarının lastiklerine zincir taktı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de karda mahsur kalan sürücülere yardımcı oluyor.

Kar yağışı Edirne'deki tarihi yapılarda güzel görüntüler ortaya çıkardı. Mimar Sinan'ın ustalık eseri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi kar yağışında da büyüleyen görüntüler oluşturdu.

Bazı vatandaşlar ve çocuklar kar topu oynadı, bazıları ise fotoğraf çekti.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kapalı köy yolu bulunmazken, sınır kapılarına ulaşım da sağlanıyor.

İZMİR’İN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI

Fotoğraf: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde kar küreme ve tuz serim araçlarıyla çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bazı bölgelerde kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ve köy yollarında ulaşımın kısa süreli kapandığının belirtildiği açıklamada, Karabağlar ilçesindeki Kavacık ve Tırazlı mahalleleri ile Bergama ilçesindeki Yukarıada, Güneşli, Kırcalar ve Topallar mahallelerinde yolların açık tutulması için çalışmanın devam ettiği ifade edildi.

Ödemiş'in Hacıhasan, Kemer ve Yılanlı mahallelerinde kar yoğunluğu nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatıldığı, Kemalpaşa ilçesine bağlı Spil ve Beşpınar mevkilerinde de yol açma ve tuzlama yapıldığı aktarıldı.

KIRIKKALE'DE YOĞUN SİS VE KAR YAĞIŞI

Fotoğraf: AA

43 ilin geçiş noktasında ‘kilit kavşak’ olarak bilinen Kırıkkale'de de kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve sis nedeniyle Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun kara yolunun bazı bölümlerinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sürücüler, dinlenme tesislerinde mola vererek sisin etkisinin azalmasını bekledi. Kentte kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.

Ankara'da öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

SİVAS'TA 218 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Sivas ve ilçelerinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle 218 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 14, ilçelerden Akıncılar'da 16, Doğanşar'da 6, Gölova'da 11, Hafik'te 28, İmranlı'da 37, Kangal'da 9, Koyulhisar'da 23, Suşehri'nde 32 ve Zara'da 42 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Tödürge ve Hafik göllerinin yüzeyi soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu.

BÖLGEDE 102 KÖY VE MAHALLE İLE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Fotoğraf: DHA

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Tunceli'de 102 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da bir süredir aralıklarla devam eden ve özellikle akşam ile gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı kentte, bazı ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu.

ERZİNCAN

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Erzincan'daki da kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Çayırlı'da 9, İliç'te 6, Kemaliye'de 11, Otlukbeli'nde 3, Refahiye'de 7 ve Tercan'da 5 olmak üzere toplam 41 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

DERSİM

Dersim’de de aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köye ulaşım gerçekleştirilemiyor. Yüksek kesimlerde yer yer etkisini artıran tipi ve sis ekiplerin çalışmalarını güçleştiriyor.

Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu Ardahan'da da yolu kardan kapalı olan 30 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor. (AA)