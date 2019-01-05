05 Ocak 2019 10:17
Son Düzenlenme Tarihi: 05 Ocak 2019 15:03

Kar Balkanlar’dan ülkeye giriş yaptı

Geçtiğimiz günlerde Meteorolojinin uyarı yaptığı soğuk hava dalgası Balkanlar’dan Türkiye’ye giriş yaptı.

GÜNCELLENDİ
Kar Balkanlar’dan ülkeye giriş yaptı

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Meteorolojinin uyarı yaptığı soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı. İstanbul'un batı ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren kar etkili olmaya başladı. Silivri ve Çatalca, kar nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Kar biriken yollarda küreme yapılıyor.

    Kar yağışı sabah saatlerinde ise Trakya’da etkisini göstermeye başladı. Tekirdağ'ın Hayrabolu, İpsala, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

    Kırklareli'de de kar yağışı şiddetini arttırdı. Yüksek kesimlerde 2 gündür etkili olan kar yağışı kent merkezinde de başladı. Kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Bazı vatandaşlar kar topu oynadı, bazıları fotoğraf çekti, yağışa hazırlıksız yakalanan motosiklet ve bisiklet sürücüleri ise zor anlar yaşadı.

    Yağışın devam ettiği Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, Kofçaz ilçesinde 20, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında 20, kent merkezinde ise 3 santimetreye ulaştı.

    Fotoğraf: AA

    Yağış nedeniyle Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Kentte kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

    EDİRNE'DE KAR ETKİSİNİ ARTIRDI

    Edirne kent merkezinde ve ilçelerde kar yağışı şiddetini arttırdı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Havsa, Uzunköprü, Keşan, İpsala, Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerinde de kar yağışı devam ediyor.

    Trafikte kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yolda kalırken, bazı sürücüler de yol kenarına park ederek araçlarının lastiklerine zincir taktı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de karda mahsur kalan sürücülere yardımcı oluyor.

    Kar yağışı Edirne'deki tarihi yapılarda güzel görüntüler ortaya çıkardı. Mimar Sinan'ın ustalık eseri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi kar yağışında da büyüleyen görüntüler oluşturdu.

    Bazı vatandaşlar ve çocuklar kar topu oynadı, bazıları ise fotoğraf çekti.

    Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kapalı köy yolu bulunmazken, sınır kapılarına ulaşım da sağlanıyor.

    İZMİR’İN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI

    Fotoğraf: AA

    İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde kar küreme ve tuz serim araçlarıyla çalışma yürütüldüğü belirtildi.

    Bazı bölgelerde kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ve köy yollarında ulaşımın kısa süreli kapandığının belirtildiği açıklamada, Karabağlar ilçesindeki Kavacık ve Tırazlı mahalleleri ile Bergama ilçesindeki Yukarıada, Güneşli, Kırcalar ve Topallar mahallelerinde yolların açık tutulması için çalışmanın devam ettiği ifade edildi.

    Ödemiş'in Hacıhasan, Kemer ve Yılanlı mahallelerinde kar yoğunluğu nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatıldığı, Kemalpaşa ilçesine bağlı Spil ve Beşpınar mevkilerinde de yol açma ve tuzlama yapıldığı aktarıldı.

    KIRIKKALE'DE YOĞUN SİS VE KAR YAĞIŞI

    Fotoğraf: AA

    43 ilin geçiş noktasında ‘kilit kavşak’ olarak bilinen Kırıkkale'de de kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

    Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve sis nedeniyle Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun kara yolunun bazı bölümlerinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sürücüler, dinlenme tesislerinde mola vererek sisin etkisinin azalmasını bekledi. Kentte kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.

    Ankara'da öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

    SİVAS'TA 218 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

    Sivas ve ilçelerinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle 218 köy yolu ulaşıma kapandı.

    İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 14, ilçelerden Akıncılar'da 16, Doğanşar'da 6, Gölova'da 11, Hafik'te 28, İmranlı'da 37, Kangal'da 9, Koyulhisar'da 23, Suşehri'nde 32 ve Zara'da 42 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Tödürge ve Hafik göllerinin yüzeyi soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu.

    BÖLGEDE 102 KÖY VE MAHALLE İLE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

    Fotoğraf: DHA

    Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Tunceli'de 102 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.

    Erzurum'da bir süredir aralıklarla devam eden ve özellikle akşam ile gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

    Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı kentte, bazı ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu.

    ERZİNCAN

    İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Erzincan'daki da kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Çayırlı'da 9, İliç'te 6, Kemaliye'de 11, Otlukbeli'nde 3, Refahiye'de 7 ve Tercan'da 5 olmak üzere toplam 41 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

    DERSİM

    Dersim’de de aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köye ulaşım gerçekleştirilemiyor. Yüksek kesimlerde yer yer etkisini artıran tipi ve sis ekiplerin çalışmalarını güçleştiriyor.

    Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu Ardahan'da da yolu kardan kapalı olan 30 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor. (AA)

    İstanbul’da kar yağışı 6 gün sürecek

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Ümraniye'de iki katlı binada yangın
    SONRAKİ HABER

    The aim of the bag charge measure is to collect tax, not public health
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Paralı poşet’le ‘poşet kirliliği’ önlenebilir mi?

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Patronlara görülmemiş kıyak işçiye ‘ek vergi’ zammı

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Avukat Erdal Doğan, can güvenliği endişesi yaşıyor

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Kerem gibi

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Akademisyen cinayeti ve Dostoyevski

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Yeni yıl; Ne Man Adası, ne Malta!

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Apple’da kriz

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    ‘Yeni Amerika’nın doğum sancıları

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Vergi adil olabilir mi?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    ‘Sarı yelekliler’ isyanı tutuklama kararlarına rağmen sürüyor
    ‘Sarı yelekliler’ isyanı tutuklama kararlarına rağmen sürüyor

    Fransa’da Sarı yeleklilerin başlattığı ‘cumartesi eylemleri’ hareketin liderleri hakkında başlatılan soruşturmalara rağmen bu hafta da devam ediyor.

    GÜNCELLENDİ
    Babası tarafından şiddete maruz bırakılan çocuk yaşamını yitirdi
    Babası tarafından şiddete maruz bırakılan çocuk yaşamını yitirdi

    Hatay'da babası tarafından şiddete maruz kalan 6 yaşındaki çocuk M.Y., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

    Üniversite öğrencisi Feray Şahin’i öldüren polis tahliye oldu
    Üniversite öğrencisi Feray Şahin’i öldüren polis tahliye oldu

    Toros Üniversitesi öğrencisi Feray Şahin’i öldürdüğü için 1,5 yıl hapis yatan polis tahliye edildi. Şahin ailesi karara isyan etti.

    Sur kayyımı Dicle Üniversitesi sınırlarındaki 14 arsayı satıyor
    Sur kayyımı Dicle Üniversitesi sınırlarındaki 14 arsayı satıyor

    Sur Belediyesi kayyımı Dicle Üniversitesi sınırları içindeki 14 arsayı satışa çıkardı. HDP Milletvekili Remziye Tosun satış kararına tepki gösterdi.

    Genel-İş üyesi işçiler: Bu gidişatı değiştirmek hepimizin görevi
    Genel-İş üyesi işçiler: Bu gidişatı değiştirmek hepimizin görevi

    İzmir'de belediyelerde çalışan 7 bin işçi arasında örgütlü Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube, 8. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

    ABD’li heyet kara para nedeniyle gelmiş!
    ABD’li heyet kara para nedeniyle gelmiş!

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye’ye gelen ABD’li savcıların kara para soruşturması yürüttüğünü söyledi.

    Orhan Sarıbal: FETÖ bahanesiyle muhalifler devre dışı bırakıldı
    Orhan Sarıbal: FETÖ bahanesiyle muhalifler devre dışı bırakıldı

    'OHAL KHK'leriyle ihraç edilen mühendis mimar ve şehir plancılarının sorunları' başlığıyla gerçekleştirilen çalıştayda hukuksuzluklara dikkat çekildi.

    Kartal Belediyesinde grev kararı asıldı
    Kartal Belediyesinde grev kararı asıldı

    İstanbul Kartal Belediyesinde toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanmaması üzerine Genel-İş belediyeye grev kararı astı.

    Fotoğraf ve videolarla Türkiye ve dünyadan yeni yıl kutlamaları
    Fotoğraf ve videolarla Türkiye ve dünyadan yeni yıl kutlamaları

    Yeni yıl kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Dünya genelinde yüz binlerce kişi, yağışlı ve soğuk havaya aldırmadan meydanları doldurdu.

    Diğer hikayeler...
    ‘Yüzleşme’ sergisi sanatseverlerle buluştu
    ‘Yüzleşme’ sergisi sanatseverlerle buluştu
    Çukurova kitap fuarında gündem yüksek kağıt fiyatları
    Çukurova kitap fuarında gündem yüksek kağıt fiyatları
    GÜNCELLENDİ
    Mide kanaması teşhisi konulan Maradona taburcu oldu
    Mide kanaması teşhisi konulan Maradona taburcu oldu
    GÜNCELLENDİ
    Futbolda ara transfer dönemi başladı (4 Ocak transfer haberleri)
    Futbolda ara transfer dönemi başladı (4 Ocak transfer haberleri)
    GÜNCELLENDİ
    Kar Balkanlar’dan ülkeye giriş yaptı
    Kar Balkanlar’dan ülkeye giriş yaptı

    Geçtiğimiz günlerde Meteorolojinin uyarı yaptığı soğuk hava dalgası Balkanlar’dan Türkiye’ye giriş yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    ABD'de bir genci öldüren polisler ceza almadan göreve döndü
    ABD'de bir genci öldüren polisler ceza almadan göreve döndü

    ABD'de 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle bir genci üzerine kurşun yağdırarak öldüren polisler, herhangi bir ceza almadan görevine döndü.

    Cumartesi Anneleri, 719'uncu haftada Güçlükonak için adalet istedi
    Cumartesi Anneleri, 719'uncu haftada Güçlükonak için adalet istedi

    Cumartesi Anneleri, yine polis ablukasında geçen 719'uncu hafta eyleminde, 1996 yılı ocak ayında gerçekleşen Güçlükonak katliamı için adalet istedi.

    GÜNCELLENDİ
    ABD'de bowling salonuna silahlı saldırı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
    ABD'de bowling salonuna silahlı saldırı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

    ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'ndeki 'Gable House Bowl' isimli bowling salonunda gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    Yüzlerce kadın ‘birlikte güçlüyüz’ dedi
    Yüzlerce kadın ‘birlikte güçlüyüz’ dedi

    164 kadın ve LGBTİ örgütünün çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, kazanımlarına dönük saldırılara karşı ortak mücadele paydalarını konuşacak.

    İYİ Parti, 99 belediye başkan adayının ismini açıkladı
    İYİ Parti, 99 belediye başkan adayının ismini açıkladı

    İYİ Parti, toplamda 99 il, ilçe ve belde belediyesi için belirlediği başkan adaylarının isimlerini açıkladı.

    Biyokütle enerji santraline karşı Karaağızlıların nöbeti 193. günde
    Biyokütle enerji santraline karşı Karaağızlıların nöbeti 193. günde

    Yaşam alanlarına biyokütle enerji santrali yapılmasını istemeyen Bursa Büyükorhan Karaağız halkı, kurdukları çadırda gece gündüz nöbete devam ediyor.

    Salihli Hacıbektaşlı'daki direniş çadırı jandarma tarafından söküldü
    Salihli Hacıbektaşlı'daki direniş çadırı jandarma tarafından söküldü

    Salihli’nin Hacıbektaşlı Mahallesinde jeotermal santraline karşı kurulan direniş çadırına baskın yapan jandarma, çadırı söküp götürdü.

    GÜNCELLENDİ
    Rutkay Aziz: 12 Eylül'de bile soldan bu kadar dönek çıkmamıştır
    Rutkay Aziz: 12 Eylül'de bile soldan bu kadar dönek çıkmamıştır

    Sanatçı Rutkay Aziz, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin ile yaptığı söyleşide, "12 Mart'ta ve 12 Eylül'de bile soldan bu kadar dönek çıkmamıştır" dedi.

    Sağlık durumu kötüleşen Leyla Güven, annesinin taziyesine gidemeyecek
    Sağlık durumu kötüleşen Leyla Güven, annesinin taziyesine gidemeyecek

    Cezaevinde başlattığı açlık grevinin 59'uncu gününde olan Leyla Güven, sağlık durumunun kötüleşmesi sebebiyle annesinin taziyesine katılamayacak.

    Yargıtay kararı: Annenin sadakatsiz davranışı velayete engel değil
    Yargıtay kararı: Annenin sadakatsiz davranışı velayete engel değil

    Yargıtay, boşanan bir çiftin çocuklarının velayetini 'kadının sadakatsizliği' gerekçesiyle babaya veren yerel mahkeme kararını bozdu.

    YÖK, üniversitelerde şiddeti önlemek için eylem planı hazırlayacak
    YÖK, üniversitelerde şiddeti önlemek için eylem planı hazırlayacak

    YÖK, üniversitelerde şiddeti önlemek için eylem planı hazırlayacağını ve İçişleri Bakanlığı ile ortak komisyon kurulacağını açıkladı.

    Ümraniye'de iki katlı binada yangın
    Ümraniye'de iki katlı binada yangın

    Ümraniye'de iki katlı bir binada çıkan yangın, üst katta mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişinin kurtarılmasının ardından kontrol altına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO, BUDO ve Gökçeada seferleri iptal
    Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO, BUDO ve Gökçeada seferleri iptal

    İDO ve BUDO, 5 Ocak Cumartesi günü yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Gökçeada'ya ise tüm seferler iptal edildi.

    Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem
    Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

    Merkezi Bursa'nın Karacabey ilçesi açıkları olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Arjantin'de halk zamlara karşı sokağa çıktı, tencere-tava çaldı
    Arjantin'de halk zamlara karşı sokağa çıktı, tencere-tava çaldı

    Binlerce Arjantinli, tencere ve sert cisimlerle ses çıkararak, hükümetin elektrik, doğal gaz ve ulaşıma yapmak istediği zamları protesto etti.