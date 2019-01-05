Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO, BUDO ve Gökçeada seferleri iptal

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 18:45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma ile 09:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

BAZI BUDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

BURSA- İstanbul arasında yolcu taşımacılığı yapan BUDO Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. BUDO'nun İnternet sitesinde yapılan duyuruya göre bugün (5 Ocak) iptal edilen seferler şöyle:

08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

GÖKÇEADA'YA TÜM SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızının 70 kilometreyi bulması beklenen poyraz nedeniyle Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından Çanakkale Boğazı ile Adalar hattından Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Çanakkale Boğazı’nda diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor. (HABER MERKEZİ)