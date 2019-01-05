AKP'li Dağ: Yerel seçim için anket yapmadık, yapmayacağız

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Açıklanan yerlerde belediye başkan adaylarıyla ilgili herhangi bir anket çalışması bugüne kadar yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız" dedi.

Partisinin Uşak İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen "Vefa Gecesi" etkinliğine katılan Dağ, burada yerel seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhur ittifakının, ülkenin beka sorununa çözüm bulmak maksadıyla kurulduğunu iddia eden Dağ, şöyle konuştu:

"Bir tarafta cumhur ittifakı var, diğer tarafta illet ittifakı var. Cumhur ittifakı sadece seçime yönelik al ver noktasında bir ittifak değil. 15 Temmuz'dan sonra ülkenin beka mücadelesi yaptığı süreçte, ülkemizin Suriye ve Akdeniz üzerinden çevrelenmeye çalışıldığı süreçte yerlilik ve millilik vurgusunu ortaya koyan iki siyasi partinin oluşturduğu birlikteliktir. Diğer ittifaka baktığınızda böyle bir şey göremezsiniz. Onlarda seçim bitti, ortaklık bozuldu. Öküz öldü ortaklık bozuldu."

Dağ sözlerini şöyle tamamladı:

"Allah'ın izniyle istediğimiz ve hak ettiğimiz sonucu alacağız. Şunu net şekilde söylemek istiyorum; açıklanan yerlerde belediye başkan adaylarıyla ilgili herhangi bir anket çalışması bugüne kadar yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız. Aday değişimi söz konusu olmayacak." (AA)