Mide kanaması teşhisi konulan Maradona taburcu oldu

Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Armando Maradona'da, rutin sağlık testi için gittiği klinikte mide kanaması tespit edildi.

Arjantin basınında yer alan habere göre, 58 yaşındaki eski futbolcu Maradona, teknik direktörlüğünü yaptığı Meksika'nın Dorados de Sinaloa takımıyla sözleşme yenilemek için gerekli rutin sağlık testleri için gittiği Olivos Kliniğinde, mide kanaması tespit edilmesi üzerine müşahede altına alındı.

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Kızı Dalma Maradona, babasının sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Babam için endişelenenler, lütfen rahatlasın. Sağlığı çok iyi durumda ve hastaneden çıktık, eve gidiyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)