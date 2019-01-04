Huawei, iPhone ile kurumsal mesaj atan çalışanların ücretlerini kesti

Huawei, iPhone ile kurumsal mesaj atan iki çalışanın ücretlerini ve 12 ay boyunca alacakları ücretleri kesecek.

Huawei'nin resmi Twitter hesabından gönderilen tweette, "Mutlu yıllar # 2019." "iPhone için Twitter aracılığıyla" yazıyordu. Mesaj fark edildiği anda hemen hesaptan silindi ancak mesajın ekran görüntüsü bloggerlar ve takipçiler tarafından alındı. Youtuber Marques Brownlee da tweetin ekran görüntüsünü alarak hesabından paylaştı.

DHA'nın haberine göre Huawei Yönetim Kurulu Başkan Yardımcs Chen Lifang, olayın Huawei markasına 'zarar verdiği' açıklaması yaptı.

Şirketten ise paylaşımı yapan çalışanın masaüstü bilgisayarda VPN problemi yaşadığı ve mesaj göndermek için SIM kartlı bir iPhone kullandığı açıklaması geldi.

Huawei'nin iki çalışanın maaşını 5.000 yuan (728.27 dolar) düşürdüğü ve Huawei'nin dijital pazarlama ekibinin başkanını da kapsadığı belirtildi. Şirket ayrıca dijital pazarlama ekibinin 12 ay boyunca alacakları ücretleri de donduracak. (HABER MERKEZİ)