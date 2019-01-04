Eğitim Sen’den Antep raporu: Öğrenci çok, okul ve öğretmen yok!

İnanç YILDIZ

Her yıl eğitimde ciddi sorunlar yaşayan Antep’e dair rapor açıklayan Eğitim Sen Antep Şubesi çarpıcı veriler sundu. Rapora göre, 24 bin öğretmenin olduğu Antep’te 13 bin öğretmen ihtiyacı var. 15 bin dersliğe karşın ise 10 bin derslik açığı bulunuyor. En çok ücretli öğretmenin olduğu illerin başında da Antep’in geldiği belirtilen raporda, kalabalık sınıfların yanında öğretmenlik mesleğiyle alakalı olmayan kişilerin ücretli öğretmen olarak çalıştırılmasının da eğitimde verimi düşürdüğü ifade edildi. 60 bin Suriyeli öğrenci ise eğitime dahil edilmiş değil. Eğitim Sen, “Acilen okullaşmaya hız verilmelidir ve öğretmen ataması yapılmalıdır” çağrısı yaptı.

SINIFLAR ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Eğitim Sen Antep Şubesi Antep’deki eğitim ve öğretime dair rapor hazırladı. Antep’teki öğretmen açığının ve derslik ihtiyacının hem Türkiye hem de OECD ülkelerinin çok gerisinde olduğu belirtilen raporda, “Acilen okullaşmaya hız verilmelidir ve öğretmen ataması yapılmalıdır. Özellikle Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde derslik başına düşen yüksek öğrenci sayıları, öğretmen ihtiyacı eğitimin kalitesi ve niteliğini yakalamada ciddi sorun olarak karşımızda durmaktadır. Bu durumda eğitimde kalite ve gelişme kaydedilememektedir. Türkiye’de derslik başına düşen öğrenci ortalaması 17 iken, Gaziantep’te bu sayı 32 ve Şahinbey’de ise derslik başına düşen öğrenci sayısı 35 olarak görülmektedir” denildi.

13 BİN ÖĞRETMENE 10 BİN DERSLİĞE İHTİYAÇ VAR

MEB’in öğretmen başına düşen öğrenci ortalaması dikkate alındığında yaşanan açığın açıklandığı raporda, “Gaziantep’te veriler ışığında 13 bin öğretmene ihtiyaç duyulacağı görülmektedir. Derslik sayısında Türkiye ortalamasını yakalamak için 10 bine yakın derslik yapmak gerektiği verilerden ortaya çıkmaktadır” denildi.

KÖYLERDE FIRSAT EŞİTLİĞİ YOK

Köy okullarındaki duruma dair de bilgi verilen raporda, “Köy okullarında birleştirilmiş sınıf uygulaması devam etmektedir. Yani birden fazla sınıfı tek öğretmen okutmaktadır. Bu durum eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldırıyor” denildi.

TEKLİ ÖĞRETİME GEÇİLMELİ

Ortaokul ve ilkokulların büyük kısmında ikili öğretim uygulamasını sürmesinin öğrencileri olumsuz etkilediği belirtilen raporda, “Öğrenciler sabahın soğuğunda aç karınla, karanlıkta okula gitmekte, gece karanlığında yemek düzenleri olmadan eve dönmektedirler. İkili öğretim öğrencilerin beslenme, uyku düzenlerin, gelişimlerini olumsuz etkilemekte, planlı programlı çalışmaya engel olmakta, öğrencilerin derse yoğunlaşmalarına engel olmaktadır” denildi.

EN ÇOK ÜCRETLİ ÖĞRETMEN ANTEP’TE

Uzun yıllardır en çok ücretli öğretmen çalıştırılan illerin başında Antep’in geldiğine dikkat çekilen raporda, “Ataması yapılmayan öğretmenler branşları dışında hatta öğretmenlik mezunu olmayanlar Gaziantep’te öğretmen ihtiyacını gidermek için (Geçici işçi statüsünde) atanmaktadırlar. Hem öğrenci, hem eğitim hem de ücretli atananlar için hiçbir verim alınamıyor. Ayrıca bu ücretli öğretmenler aynı işi yaptıkları öğretmen arkadaşlarından daha az ücret almaktadırlar. Son iki haftada yaptığımız 50 okul gezisinde tüm bölgelerde ve her tür okulda ücretli öğretmen çalıştığı görülmüştür” denildi.

60 BİN SURİYELİ ÖĞRENCİ EĞİTİM DIŞINDA

Suriyeli mültecilerin çocuklarının 2017-2018 yılında devlet okullarına dahil edildiği ifade edilen raporda, mevcut eksikliklerin giderilmediği için Suriyeli öğrencilerin eğitime dahil edilmesiyle okullardaki yükün arttığı belirtildi. Bu durumun eğitimi geriye götürmemesi için mülteci çocukların eğitim hakları, kendi sosyokültürel yapıları gözetilerek, uluslararası ülke ve kuruluşlarla ortak yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

Raporda, Suriyeli çocuklar için şu çarpıcı veri de paylaşıldı: “Gaziantep’te Suriyeli öğrenim hakkına sahip öğrencilerin 126 bin civarında olduğu ve sadece 64 bin civarında Suriyeli öğrencilerin okullarda eğitim gördüğü tespit edilmektedir. Yani 60 bin civarında Suriyeli öğrenci eğitim ve öğretim dışında kalmaktadır.”