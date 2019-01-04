TCDD İZBAN için yeni teklif vermedi: Eski teklifi kabul edin

İZBAN grevi ile ilgili Demiryol-İş Sendikası yöneticileri ile bir araya gelen TCDD bürokratları yeni bir teklifte bulunmayarak verilen teklifin kabul edilmesini istedi.

Aliağa-Selçuk arasındaki banliyö hattında hizmet veren, ülkenin havalimanı bağlantılı, en büyük kent içi raylı toplu taşıma sistemlerinden biri olan İZBAN'daki grev 26. gününe girerken grev boyunca sessizliğini koruyan İZBAN'ın ortaklarından TCDD sendikacılarla görüştü.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı İzmir'deki aday tanıtım toplantısı öncesinde kente gelen TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ile beraberindeki Ulaştırma Bakanlığı heyeti, İZBAN bürokratları ve Demiryol-İş Sendikası yöneticileri ile toplantı yaptı.

YENİ TEKLİF VERİLMEDİ

Toplantıda bürokratlar, sendikacılardan grevle ilgili bilgi aldı, daha önce verilen teklif ayrıntıları ile konuşuldu. Yapılan toplantı işçilerde yeni bir teklif verileceği yönünde beklenti yaratsa da edinilen bilgilere göre, TCDD bürokratları yeni bir teklifte bulunmadı. Uzlaşıdan yana olduklarını iddia eden bürokratlar, daha önce verilen teklifin kabul edilmesini istedi. Sendikacılar ise görüşme ile ilgili işçilere bilgilendirmede bulundu. Verilen yeni bir teklif olmadığı için grev devam edecek.

GREV 26. GÜNÜNDE

İzmir’in toplu taşımada en önemli ulaşım ağı olan İzmir Banliyö Ağı’ndaki (İZBAN) grev devam ediyor. Aliağa ile Selçuk arasındaki 40 istasyon ve 136 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren İZBAN’da makinist, tekniker, teknisyen, istasyon operatörü, gişe çalışanı olarak çalışan 343 işçi 26 gündür grevde.

İZBAN İŞÇİSİ NE İSTİYOR?

Demiryol-İş Sendikası bütün yan haklarla ile birlikte yüzde 34 zam isterken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu grev öncesi verdiği yüzde 19'luk teklifi asgari ücrete yapılan zamla birlikte yüzde 26'ya çekmişti. Sendikanın zam oranının içinde ikramiyenin, 85 günden kademeli olarak 112 güne çıkarılması, sosyal haklarda artış ile ilk defa sözleşmeye girecek olan sürüş ve vardiya tazminatları da bulunuyor. (İzmir/EVRENSEL)