Operasyonda, silah kazası sonucu bir asker yaşamını yitirdi

Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk bölgesinde devam operasyonlarda meydana gelen silah kazasında 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen yaşamını yitirdi.

Bu sabah saat 07.00 sıralarında silah kazası meydana geldi. Olayda Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen yaşamını yitirdi.

Ülgen'in cenazesinin yarın ikindi vakti İstanbul'un Pendik ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Kurfalı Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan da olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden operasyonlarda meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. (HABER MERKEZİ)