KESK’liler yapılamayan açıklama nedeniyle cezaevine girdi

2016 yılında KHK ile ihraçları protesto etmek için toplanan fakat valiliğin engellemesi üzerine basın açıklamasını gerçekleştiremedikleri halde haklarında dava açılan KESK üyeleri cezaevine girdi. KESK’liler hakkında 15 ay hapis cezası verilmişti.

Mersin Adliyesine gelen BES Mersin Şube Başkanı Yusuf Kaya ve yöneticiler Muhbet Taş, Güven Akaltun ile birlikte SES Mersin Şube Eş Başkanı Yılmaz Bozkurt ve Alevi Kültür Dernekleri eski yönetim kurul üyesi Nuran Kılıçkaya adliye kafeteryasında Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleriyle bir araya gelerek cumhuriyet savcılığına geçti.

Mersin’de KESK üyeleri, 2016 yılı Kasımında 677 sayılı KHK ile binlerce kamu emekçisinin ihraç edilmesini protesto etmek için BES üyelerinin çalışmış olduğu kurumun önünde basın açıklaması yapmak istemişti. BES Şube Başkanı Yusuf Kaya kitlenin toplandığı vergi dairesi önüne gelerek valiliğin basın açıklamasına izin vermediğini bu antidemokratik uygulama nedeniyle basın açıklaması yapamayacaklarını belirttiği için 6 KESK üyesine dava açılmıştı. Mersin Emniyet Müdürlüğünün hazırladığı fezlekeye dayanarak 10. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın ikinci duruşmasında BES Şube Başkanı Yusuf Kaya ile birlikte 6 kişiye 15 ay ceza verilmişti.

Mersin Adliyesinde cezaevi işlemlerinin tamamlanmasını beklerken Evrensel’e açıklamada bulunan BES Şube Başkanı Yusuf Kaya yaptırılmayan basın açıklamasını suç sayarak açılan soruşturma nedeniyle cezaevine gittiklerini belirterek; “Emek ve Demokrasi Platformu bileşenlerinin, haksızlığa uğrayanların, demokrasi isteyenlerin sesini kısmak ve sokaktan ayaklarını kesmek için böyle bir ceza verildi. Bugün de cezanın infazı için Mersin Cumhuriyet Savcılığına geldik. Muhtemelen üç gün bir hafta yattıktan sonra şartlı salıverme ile bırakılacağız. Ama biz o gün de haklı bir talep için gittik. Bu gün de gidiyoruz. Bu güne kadar ihracımızın üzerinden 2-2,5 yıl geçmesine rağmen ne adli yargıda ne de idari yargıda hakkımızda bir soruşturma yürütülmüş değil. Bu haksızlığın, bu hukuksuzluğun takipçisi olacağız. Mücadelemize devam edeceğiz. Bu bir demokrasi mücadelesidir. İşimize, ekmeğimize sahip çıkma mücadelesidir” dedi.

Alevi Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nuran Kılıçkaya da ihraç edilen kamu emekçilerinin işine geri dönmesi için yapılan açıklamaya destek için orada olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Her şekilde duruşumuza devem edeceğiz. Bizim için değişen bir şey yok, bu da bizim için bir onurdur. Neye göre suç kime göre suç. İhraç edilen KESK üyesi emekçiler işlerine geri dönsün demek üzere, iyi bir şey için bir araya geldik. İyi bir şey yaptığımızdan rahatsız olanlar olmuş ki, böyle bir ceza ile karşı karşıya kalıyoruz.”

SES Eş Başkanı Yılmaz Bozkurt ise 2016 yılındaki basın açıklaması bahane edilerek verilen 3 üç günlük cezaevi süreci başladığını ifade ederek; “Mersin Emek ve Demokrasi Platformuna teşekkür ediyorum. 90’lı yıllarda başladığımız sendikal haklar ve özgürlükler mücadelesinde boyun eğmeden, başımız dik, alnımız açık mücadele ettik. Bu cezaların bizi yıldırmayacağını pek çok arkadaşımız gösterdi biz de göstermeye devam edeceğiz. Ümit ediyorum ki 2019 yılında bütün haklarla birlikte barış ve kardeşlik, eşitlik içinde yaşayacağımız bir ülkeyi birlikte hayata geçirelim. Son dönemlerde baskılar artsa da halkımız şunu unutmasın ki baskı dönemlerinin sonunda demokrasi için mücadele edenler kazanmışlardır. Kazananlar hep mücadele edenler olmuştur. Biz de mücadele edip kazanacağız, umutluyuz” dedi. (Mersin/EVRENSEL)